СМИ сообщили о повреждении вандалами 48 рождественских елок в Германии

Die Zeit: вандалы повредили 48 рождественских елок в Нижней Саксонии
Фото: Global Look Press/Armin Weigel
Вандалы повредили по меньшей мере 48 рождественских елок в немецком Сиббессе в Нижней Саксонии. Об этом в субботу вечером, 21 декабря, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на агентство DPA.

«Неизвестные преступники повредили 48 рождественских елок в Сиббессе недалеко от Хильдесхайма», — говорится в публикации.

Уточняется, что злоумышленники разрисовали деревья, используемым для маркировки объектов, оранжевым спреем, а также порубили их небольшим топором. В настоящее время представители полиции находятся в поисках потенциальных свидетелей преступления, которое произошло в ночь с пятницы на субботу — с 19 по 20 декабря.

Горе без ума: недалекий вандал и звездно-полосатый казус
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Газета Bild в прошлую субботу, 13 декабря, сообщила о предотвращении на федеральной земле Бавария нападения на рождественский рынок. По подозрению в подготовке теракта были задержаны три марокканца, уроженец Сирии и египтянин. Отмечается, что информация о задуманном ими была получена представителями правоохранительных органов от спецслужбы неназванного иностранного государства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

