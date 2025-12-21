СМИ сообщили о повреждении вандалами 48 рождественских елок в Германии
Вандалы повредили по меньшей мере 48 рождественских елок в немецком Сиббессе в Нижней Саксонии. Об этом в субботу вечером, 21 декабря, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на агентство DPA.
«Неизвестные преступники повредили 48 рождественских елок в Сиббессе недалеко от Хильдесхайма», — говорится в публикации.
Уточняется, что злоумышленники разрисовали деревья, используемым для маркировки объектов, оранжевым спреем, а также порубили их небольшим топором. В настоящее время представители полиции находятся в поисках потенциальных свидетелей преступления, которое произошло в ночь с пятницы на субботу — с 19 по 20 декабря.
Газета Bild в прошлую субботу, 13 декабря, сообщила о предотвращении на федеральной земле Бавария нападения на рождественский рынок. По подозрению в подготовке теракта были задержаны три марокканца, уроженец Сирии и египтянин. Отмечается, что информация о задуманном ими была получена представителями правоохранительных органов от спецслужбы неназванного иностранного государства.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ