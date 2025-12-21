Реклама
Инфекционист рассказала о формах гонконгского гриппа у россиян

Инфекционист Малинникова: россияне переносят гонконгский грипп в двух формах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Россияне, болеющие гонконгским гриппом, переносят инфекцию в легкой и среднетяжелой форме. Об этом 21 декабря сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Сегодня отмечается рост заболеваемости гриппом за счет гриппа А, так называемого гонконгского гриппа H3N2. <…> Я могу сказать, что по клинике наблюдаются в основном заболевания легкой и среднетяжелой формы», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Малинникова уточнила, что гонконгский грипп был известен с 1968 года и циркулирует достаточно давно. Вирусолог также добавила, что по эпидемиологическим законам его развития в вирусе должны были произойти антигенные сдвиги, которые могут привести к серьезным изменениям.

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев 18 декабря рассказал, что инкубационный период заболеваемости гонконгским гриппом не превышает двух дней. Он отмечал, что для окружающих заболевший заразен за день до проявления первых признаков болезни и около 5–7 дней после начала болезни. При этом, если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается около 4–5 дней.

В пресс-службе Роспотребнадзора 16 декабря сообщили, что в России заболеваемость гриппом оценивается как умеренная.

