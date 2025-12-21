Реклама
Раскрыто авторство картины на стене Путина

Фото: t.me/news_kremlin
На стене у президента России Владимира Путина висит картина «Хлебное поле», автором которой является художник Олег Путнин. Об этом 20 декабря сообщило «РИА Новости», изучив видео, опубликованное пресс-службой Кремля.

Согласно информации на сайте Российской академии художеств (РАХ), данное произведение художника входит в число его основных картин.

Путнин работает в различных жанрах, является членом РАХ и Союза художников РФ.

Путин 20 декабря получил корзину с выпечкой из пекарни «Машенька» в Люберцах, владелец которой накануне обратился к главе государства в ходе прямой линии. На опубликованном видео можно было заметить картину, которая висит на стене за президентом РФ.

