Раскрыто авторство картины на стене Путина
На стене у президента России Владимира Путина висит картина «Хлебное поле», автором которой является художник Олег Путнин. Об этом 20 декабря сообщило «РИА Новости», изучив видео, опубликованное пресс-службой Кремля.
Согласно информации на сайте Российской академии художеств (РАХ), данное произведение художника входит в число его основных картин.
Путнин работает в различных жанрах, является членом РАХ и Союза художников РФ.
Путин 20 декабря получил корзину с выпечкой из пекарни «Машенька» в Люберцах, владелец которой накануне обратился к главе государства в ходе прямой линии. На опубликованном видео можно было заметить картину, которая висит на стене за президентом РФ.
