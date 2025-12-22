Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Ученые нашли новый способ замедлить старение на клеточном уровне

Science Daily: увеличение эффективности работы митохондрий замедляет старение
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Исследование Токийского института геронтологии показало, что увеличение эффективности работы митохондрий может способствовать замедлению старения, улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Об этом 19 декабря сообщил журнал Science Daily.

Руководитель исследования Сатоси Иноуэ объяснил, что команда изучила белок COX7RP, который помогает формировать митохондриальные дыхательные суперкомплексы. По его словам, он образовывает суперкомплексы, улучшая выработку энергии и снижая уровень реактивных кислородных видов, которые вызывают окислительный стресс в клетках.

Для исследования ученые создали трансгенных мышей, которые на протяжении всей жизни производят больше COX7RP. Результаты показали, что грызуны жили в среднем на 6,6% дольше обычных. Их здоровье, как уточняется, также улучшилось: повысилась чувствительность к инсулину, улучшились показатели липидов в крови, а также выносливость мышц и состояние печени.

«Наше исследование выявило новые митохондриальные механизмы, лежащие в основе замедления старения и увеличения продолжительности жизни, а также предоставило новые сведения о стратегиях, направленных на продление здоровой и продолжительной жизни. Например, добавки и лекарства, улучшающие сборку и функционирование митохондриальных дыхательных суперкомплексов, могут способствовать увеличению продолжительности жизни», — подчеркнул Иноуэ.

Исследования показывают, что улучшение функции митохондрий и повышение их энергетической эффективности могут стать основой для новых методов лечения и профилактики заболеваний, связанных с возрастом, таких как диабет, дислипидемия и ожирение. Согласно публикации, последующие анализы могут укрепить аргументы в пользу того, что митохондриальные суперкомплексы являются мишенями для лечения.

Сила шока: перспективный препарат от деменции прошел испытания на животных
Что показали исследования инновационного препарата на трансгенных мышах

Science Daily 15 декабря сообщил о влиянии образа жизни на возраст мозга. Согласно публикации, благодаря оптимизму, качественному сну, управлению стрессом и социальной поддержке человеческий мозг может быть до восьми лет моложе своего биологического возраста.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025