Ученые нашли новый способ замедлить старение на клеточном уровне
Исследование Токийского института геронтологии показало, что увеличение эффективности работы митохондрий может способствовать замедлению старения, улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Об этом 19 декабря сообщил журнал Science Daily.
Руководитель исследования Сатоси Иноуэ объяснил, что команда изучила белок COX7RP, который помогает формировать митохондриальные дыхательные суперкомплексы. По его словам, он образовывает суперкомплексы, улучшая выработку энергии и снижая уровень реактивных кислородных видов, которые вызывают окислительный стресс в клетках.
Для исследования ученые создали трансгенных мышей, которые на протяжении всей жизни производят больше COX7RP. Результаты показали, что грызуны жили в среднем на 6,6% дольше обычных. Их здоровье, как уточняется, также улучшилось: повысилась чувствительность к инсулину, улучшились показатели липидов в крови, а также выносливость мышц и состояние печени.
«Наше исследование выявило новые митохондриальные механизмы, лежащие в основе замедления старения и увеличения продолжительности жизни, а также предоставило новые сведения о стратегиях, направленных на продление здоровой и продолжительной жизни. Например, добавки и лекарства, улучшающие сборку и функционирование митохондриальных дыхательных суперкомплексов, могут способствовать увеличению продолжительности жизни», — подчеркнул Иноуэ.
Исследования показывают, что улучшение функции митохондрий и повышение их энергетической эффективности могут стать основой для новых методов лечения и профилактики заболеваний, связанных с возрастом, таких как диабет, дислипидемия и ожирение. Согласно публикации, последующие анализы могут укрепить аргументы в пользу того, что митохондриальные суперкомплексы являются мишенями для лечения.
Science Daily 15 декабря сообщил о влиянии образа жизни на возраст мозга. Согласно публикации, благодаря оптимизму, качественному сну, управлению стрессом и социальной поддержке человеческий мозг может быть до восьми лет моложе своего биологического возраста.
