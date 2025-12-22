Большинство российских юристов начали применять нейросети в работе

Российские юристы стали активнее использовать нейросети — в 2025 году 88% специалистов применяли их в своей практике. Об этом свидетельствует исследование «Авито» и «Право.ru», с результатами которого 22 декабря ознакомились «Известия».

В опросе приняли участие более 500 юристов. 63% из них убеждены, что с внедрением технологий им удалось повысить свою производительность. Чуть меньше трети юридических компаний намерены внедрить корпоративные ИИ-решения в ближайшие 1–2 года, а еще 13% активно используют их уже сейчас, 28% организаций находятся на стадии тестирования. Корпоративным доступом или лицензиями на популярные ИИ-инструменты сотрудников обеспечивает четверть компаний.

Исследование показало, что чаще всего юристы доверяют искусственному интеллекту первичный анализ информации (57%), генерацию идей (53%) и подготовку черновиков юридических заключений (48%). 39% опрошенных рассказали, что делегируют нейросетям составление и проверку стандартных документов и договоров. Кроме того, ряд юристов применяют ИИ для анализа нетипичной судебной практики, разработки креативов и текстов.

Большинство юристов не сомневаются, что в течение следующих 3–5 лет нейросети станут стандартным инструментом в их работе, при этом 45% уверены, что ИИ будет лишь помогать и не заменит реальных специалистов. Возможность полной автоматизации профессии в следующие 10–15 лет допускают лишь 3% опрошенных.

Ранее «Известия» ознакомились с результатами исследования «Авито Работы», которое показало, что россияне стали чаще упоминать навыки работы с ИИ в резюме. Так, число подобных анкет за 2025 год увеличилось на 167%, а работодатели стали чаще запрашивать у кандидатов базовое умение пользоваться нейросетями.

