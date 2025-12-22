За чем следить инвестору на этой неделе
Снижение ключевой ставки до 16% (лишь на 0,5 п.п.) на прошлой неделе не приведет к росту покупок на фондовом рынке, поэтому повышения стоимости ценных бумаг ждать не стоит, уточнили в ФГ «Финам». В последнюю полную рабочую неделю перед Новым годом фон для акций в основном будет нейтральным. Тем не менее стоимость отдельных активов может измениться из-за корпоративных событий.
Решение ЦБ во многом будет определять настроения инвесторов до конца года. Тем не менее и существенные продвижения в переговорах по Украине могут привести к росту рынка акций на 10–15%, отметил портфельный управляющий УК «Первая» Илья Купреев.
В понедельник, 22 декабря, будет последний день покупки акций золотодобывающей компании «Полюс» и банка «Авангард» с правом на дивиденды за девять месяцев 2025 года, сообщили в «Финам».
23 декабря «Роснефть» и «Озон Фармацевтика» примут решения о выплате дивидендов, сообщили в «БКС Мир инвестиций». Также 23 декабря — последний день для покупки акций производителя минеральных удобрений «Акрон» с дивидендами, сообщили в «Цифра брокер».
Среда — последний день покупки акций финансового холдинга «ЭсЭфАй» для получения дивидендов, сообщили в «Финаме» и «Цифра брокер». В этот же день решение о дивидендах примет «Татнефть». Также 24 декабря Банк России опубликует обзор о развитии банковского сектора за ноябрь.
25 декабря внеочередные собрания акционеров по дивидендам проведут «ЕвроТранс» и IT-холдинг «Т-Технологии», сообщили в «БКС Мир инвестиций».
Индекс гособлигаций RGBI может превысить 120 пунктов в ближайшие недели, прогнозируют в инвестиционной компании «Цифра брокер». По оценке аналитиков, доллар может торговаться на уровне 79–81 рубля, евро — 92–95 рублей, юань — 11,2–11,5 рубля. На фондовом рынке эксперты ожидают продолжения восходящего движения: индекс Мосбиржи способен протестировать сопротивление в зоне 2800–2850 пунктов.