Чтобы получить роль в «Чебурашке», нужно было сдать экзамен в ГАИ на знание двигателя, иначе контракта бы не было. Так рассказывает Сергей Гармаш о подготовке к образу садовника Гены, и неизвестно, как много правды в этой шутке. Своего зрителя артист называет электоратом и очень радуется, что этих «избирателей» становится больше благодаря успеху киносказки. Вторая часть хита выйдет 1 января. А пока Гармаш работает над фильмом о Галине Волчек, берет интервью у ветеранов, играет в «Ревизоре» в театре Никиты Михалкова и выступает с Юрием Башметом — обо всем этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Если судить по первому фильму, то Чебурашка стал членом семьи»

— Вы не первый раз играете в паре с рисованным персонажем. Какие сложности пришлось преодолеть в этот раз?

— В общем-то, никаких. Я ведь учился в Школе-студии МХАТ, соответственно, по системе Станиславского. Один из основополагающих моментов системы Станиславского — МФД, метод физических действий. И сопутствующие ему упражнения на память физических действий. Это когда мы берем в руки несуществующий пиджак, несуществующую иголку, нитку и — пришиваем пуговицу. Азы актерского мастерства. И это ни в коем случае не пантомима, а упражнение на точность твоих действий. Чебурашка у нас — и маленькая актриса, и муляж, иной раз он воображаемый, просто как будто бы он у тебя в руках. Поэтому для меня общение с героем не составляло никакой трудности.

Кадр из фильма «Чебурашка 2» Фото: телеканал «Россия 1»

— Вашему герою садовнику Гене воспитание Чебурашки дается сложнее, чем поиск точек соприкосновения с дочерью?

— Ну слушайте, важно и то и другое, как в любой семье. Вам важнее выстроить взаимоотношения со своей дочерью или со своей женой? Понимаете, Чебурашка так или иначе живет со мной. Не сразу это случилось. И если он мне не родственник, то по крайней мере очень близок мне. Если судить по первому фильму, то Чебурашка стал членом семьи.

— Режиссер фильма Дмитрий Дьяченко говорит, что сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части. Что произойдет с героями в «Чебурашке 2»?

— Существует понятие «сценарной тайны» и «зрительской тайны». Поэтому я просто подписываюсь под словами Дмитрия Дьяченко, что это будет, безусловно, интересно, ново и даже неожиданно.

— Судя по рекламному трейлеру, герои отправляются в путешествие в горы. В этой съемочной экспедиции возникали какие-то проблемы или сложности?

— Мы снимали очень высоко в горах. И это было даже не бездорожье, а экстремальный подъем на съемочную площадку. Но, это, безусловно, того стоило, ибо природа, находящаяся так высоко, менее доступна для того, чтобы ее испортить. Именно там сохранились вековые пихты, ели, там какая-то совершенно сказочная атмосфера. Сказочная, хотя мы снимали, в общем-то, не сказку.

Кадр из фильма «Чебурашка 2» Фото: телеканал «Россия 1»

— Вы прежде когда-нибудь ходили в горы?

— На самом деле нет. Хотя я бывал в горах, всё детство провел в Крыму. Но если говорить о покорении вершин, то это совершенно не мое. Нет.

— Где снимали «Чебурашку 2»?

— Сочи, Москва. В этот раз не было ни Ессентуков, ни Кисловодска.

«И тут я получаю такой невероятно огромный детский «электорат»!»

— «Чебурашка» — самый успешный фильм в истории российского кино. Это каким-то образом отражается на артистах? Может, на зарплате, на каких-то привилегиях на съемках продолжения?

— Нет, не отражается, ибо на сегодняшний день в нашем законодательстве не существует такой практики. Но, безусловно, приятно, что проект, в котором ты участвуешь, занимает какие-то высокие позиции.

Кадр из фильма «Чебурашка 2» Фото: телеканал «Россия 1»

Если вы спрашиваете в личном плане, то на самом деле, конечно, если уж говорить не цинично, а скажем, профессионально, то самая большая ценность «Чебурашки» для меня вот в чем. Я в таком возрасте, когда предложений и ролей становится меньше. И тут я получаю такой невероятно огромный детский «электорат»! Тем, кто смотрел «Чебурашку» в 10 лет, сейчас 13. Они посмотрят нового «Чебурашку», и этот «электорат» еще увеличится. В возрасте, как у меня, получить такую армию поклонников — это невероятное, редчайшее событие.

— Мотороллер, на котором ездит ваш Гена, похож на советский мотороллер «Тула». У вас не было никогда подобной техники?

— У моего дяди был мотороллер, который назывался «Вятка». Он примерно такого же возраста, как в кино. У нас действительно советский, старинный мотороллер. Раритетная техника, «Муравей», кажется. Но я не помню. Если о двигателе поговорим, может быть, что-то вспомню.

Кадр из фильма «Чебурашка 2» Фото: телеканал «Россия 1»

— Вы так глубоко копали?

— А как же! Вы понимаете, нам ведь было сказано в договоре, что если я не буду знать двигателя мотороллера, то со мной не заключат контракт на съемки в фильме «Чебурашка». Меня бы просто не взяли, если бы я не знал устройства двигателя! Поэтому я перед съемками сдавал в ГАИ экзамен на знание мотора мотороллера.

— Это другая категория управления транспортом.

— Конечно, и Чебурашку тоже этому обучаем.

«В Консерваторию, тем более на Башмета, люди придут»

— Несколько лет назад вы собирались снимать документальный фильм о Галине Волчек. Проект откладывали, год назад вроде возобновили, но затем снова остановили процесс. Вы были инициатором. На какой стадии сейчас фильм? Увидят ли его зрители?

— Документальный фильм находится в начальной стадии производства. Рабочее название «Волчок. Пять вечеров» говорит уже о том, что этот фильм будет посвящен Галине Борисовне. Это моя личная дань моей великой учительнице и руководителю театра «Современник». Я автор идеи, сосценарист и сопродюсер. Когда фильм выйдет, пока трудно сказать.

Галина Волчек Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Не так давно в «Мастерской «12» Никиты Михалкова» вы представили зрителям спектакль «Ревизор». Режиссер Владимир Панков взялся за постановку при условии, что именно вы сыграете Городничего. А почему вас заинтересовал этот персонаж Гоголя?

— Это великое произведение русской классики, которому 200 лет. И у нас не так много пьес, которым столько лет и которые остаются невероятно актуальными до сегодняшнего дня.

— В чем ее актуальность?

— Да практически во всем. Хотя бы одна реплика того же Городничего может сказать много: «Да, если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела».

— К 80-летию Великой Победы вы принимали участие в проекте «Победители», где звезды ведут беседу с ветеранами. Средний возраст героев, принимающих участие в съемках, — 100 лет. Чем они вас удивили?

— Да, я участвовал в проекте. В Ялте брал интервью у ветерана. Мой собеседник — Анатолий Яковлевич Медведь. Интервью записывали в Ливадийском дворце, рядом с тем столом, за которым проходила Ялтинская конференция. Анатолий Яковлевич родился в 1927 году, ему в момент записи было 97 лет. Он был узником концлагеря. Весной 1944 года, прибавив себе год, был призван в Воздушно-десантные войска. Воевал минометчиком. Дошел до Вены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Что важного ветераны могут дать потомкам?

— Живую историю. Свою. Историю нашей страны и Великой Отечественной войны.

— Вы не первый год сотрудничаете с оркестром народного артиста СССР Юрия Башмета. Недавно у вас была премьера в Большом зале Консерватории. Оркестр исполнял Симфонию № 5 Чайковского, а вы под эту музыку читали «Реквием» (Вечная слава героям) Роберта Рождественского. На интерес какой аудитории вы рассчитывали?

— А зачем мне думать, какая аудитория придет? Я знаю, что в Консерваторию, тем более на Башмета, люди придут. И разве важно, какие они будут — молодые, среднее поколение или пенсионеры?