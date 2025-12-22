 
«Чебурашка так или иначе живет со мной»

Актер Сергей Гармаш — о новой роли Гены, интервью с 97-летним ветераном, «Ревизоре» Гоголя и двигателе советского мотороллера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Чтобы получить роль в «Чебурашке», нужно было сдать экзамен в ГАИ на знание двигателя, иначе контракта бы не было. Так рассказывает Сергей Гармаш о подготовке к образу садовника Гены, и неизвестно, как много правды в этой шутке. Своего зрителя артист называет электоратом и очень радуется, что этих «избирателей» становится больше благодаря успеху киносказки. Вторая часть хита выйдет 1 января. А пока Гармаш работает над фильмом о Галине Волчек, берет интервью у ветеранов, играет в «Ревизоре» в театре Никиты Михалкова и выступает с Юрием Башметом — обо всем этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Если судить по первому фильму, то Чебурашка стал членом семьи»

— Вы не первый раз играете в паре с рисованным персонажем. Какие сложности пришлось преодолеть в этот раз?

— В общем-то, никаких. Я ведь учился в Школе-студии МХАТ, соответственно, по системе Станиславского. Один из основополагающих моментов системы Станиславского — МФД, метод физических действий. И сопутствующие ему упражнения на память физических действий. Это когда мы берем в руки несуществующий пиджак, несуществующую иголку, нитку и — пришиваем пуговицу. Азы актерского мастерства. И это ни в коем случае не пантомима, а упражнение на точность твоих действий. Чебурашка у нас — и маленькая актриса, и муляж, иной раз он воображаемый, просто как будто бы он у тебя в руках. Поэтому для меня общение с героем не составляло никакой трудности.

Кадр из фильма

Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фото: телеканал «Россия 1»

— Вашему герою садовнику Гене воспитание Чебурашки дается сложнее, чем поиск точек соприкосновения с дочерью?

— Ну слушайте, важно и то и другое, как в любой семье. Вам важнее выстроить взаимоотношения со своей дочерью или со своей женой? Понимаете, Чебурашка так или иначе живет со мной. Не сразу это случилось. И если он мне не родственник, то по крайней мере очень близок мне. Если судить по первому фильму, то Чебурашка стал членом семьи.

«У меня нет цели переплюнуть «Чебурашку»
Актер Никита Кологривый — о короне для Романа Мадянова, соперничестве с Сергеем Безруковым и мечте о собственном «Мосфильме»

— Режиссер фильма Дмитрий Дьяченко говорит, что сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части. Что произойдет с героями в «Чебурашке 2»?

— Существует понятие «сценарной тайны» и «зрительской тайны». Поэтому я просто подписываюсь под словами Дмитрия Дьяченко, что это будет, безусловно, интересно, ново и даже неожиданно.

— Судя по рекламному трейлеру, герои отправляются в путешествие в горы. В этой съемочной экспедиции возникали какие-то проблемы или сложности?

— Мы снимали очень высоко в горах. И это было даже не бездорожье, а экстремальный подъем на съемочную площадку. Но, это, безусловно, того стоило, ибо природа, находящаяся так высоко, менее доступна для того, чтобы ее испортить. Именно там сохранились вековые пихты, ели, там какая-то совершенно сказочная атмосфера. Сказочная, хотя мы снимали, в общем-то, не сказку.

Кадр из фильма

Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фото: телеканал «Россия 1»

— Вы прежде когда-нибудь ходили в горы?

— На самом деле нет. Хотя я бывал в горах, всё детство провел в Крыму. Но если говорить о покорении вершин, то это совершенно не мое. Нет.

— Где снимали «Чебурашку 2»?

— Сочи, Москва. В этот раз не было ни Ессентуков, ни Кисловодска.

«И тут я получаю такой невероятно огромный детский «электорат»!»

— «Чебурашка» — самый успешный фильм в истории российского кино. Это каким-то образом отражается на артистах? Может, на зарплате, на каких-то привилегиях на съемках продолжения?

— Нет, не отражается, ибо на сегодняшний день в нашем законодательстве не существует такой практики. Но, безусловно, приятно, что проект, в котором ты участвуешь, занимает какие-то высокие позиции.

кадр из фильма

Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фото: телеканал «Россия 1»

Если вы спрашиваете в личном плане, то на самом деле, конечно, если уж говорить не цинично, а скажем, профессионально, то самая большая ценность «Чебурашки» для меня вот в чем. Я в таком возрасте, когда предложений и ролей становится меньше. И тут я получаю такой невероятно огромный детский «электорат»! Тем, кто смотрел «Чебурашку» в 10 лет, сейчас 13. Они посмотрят нового «Чебурашку», и этот «электорат» еще увеличится. В возрасте, как у меня, получить такую армию поклонников — это невероятное, редчайшее событие.

— Мотороллер, на котором ездит ваш Гена, похож на советский мотороллер «Тула». У вас не было никогда подобной техники?

— У моего дяди был мотороллер, который назывался «Вятка». Он примерно такого же возраста, как в кино. У нас действительно советский, старинный мотороллер. Раритетная техника, «Муравей», кажется. Но я не помню. Если о двигателе поговорим, может быть, что-то вспомню.

кадр из фильма

Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фото: телеканал «Россия 1»

— Вы так глубоко копали?

— А как же! Вы понимаете, нам ведь было сказано в договоре, что если я не буду знать двигателя мотороллера, то со мной не заключат контракт на съемки в фильме «Чебурашка». Меня бы просто не взяли, если бы я не знал устройства двигателя! Поэтому я перед съемками сдавал в ГАИ экзамен на знание мотора мотороллера.

— Это другая категория управления транспортом.

— Конечно, и Чебурашку тоже этому обучаем.

«В Консерваторию, тем более на Башмета, люди придут»

— Несколько лет назад вы собирались снимать документальный фильм о Галине Волчек. Проект откладывали, год назад вроде возобновили, но затем снова остановили процесс. Вы были инициатором. На какой стадии сейчас фильм? Увидят ли его зрители?

— Документальный фильм находится в начальной стадии производства. Рабочее название «Волчок. Пять вечеров» говорит уже о том, что этот фильм будет посвящен Галине Борисовне. Это моя личная дань моей великой учительнице и руководителю театра «Современник». Я автор идеи, сосценарист и сопродюсер. Когда фильм выйдет, пока трудно сказать.

Галина Волчек

Галина Волчек

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Не так давно в «Мастерской «12» Никиты Михалкова» вы представили зрителям спектакль «Ревизор». Режиссер Владимир Панков взялся за постановку при условии, что именно вы сыграете Городничего. А почему вас заинтересовал этот персонаж Гоголя?

— Это великое произведение русской классики, которому 200 лет. И у нас не так много пьес, которым столько лет и которые остаются невероятно актуальными до сегодняшнего дня.

«Буратино — это ожившее дерево или это деревянный человек?»
Режиссер Игорь Волошин — о съемках грядущего новогоднего хита, артхаусном наследии и своем месте среди «новых тихих»

— В чем ее актуальность?

— Да практически во всем. Хотя бы одна реплика того же Городничего может сказать много: «Да, если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела».

— К 80-летию Великой Победы вы принимали участие в проекте «Победители», где звезды ведут беседу с ветеранами. Средний возраст героев, принимающих участие в съемках, — 100 лет. Чем они вас удивили?

— Да, я участвовал в проекте. В Ялте брал интервью у ветерана. Мой собеседник — Анатолий Яковлевич Медведь. Интервью записывали в Ливадийском дворце, рядом с тем столом, за которым проходила Ялтинская конференция. Анатолий Яковлевич родился в 1927 году, ему в момент записи было 97 лет. Он был узником концлагеря. Весной 1944 года, прибавив себе год, был призван в Воздушно-десантные войска. Воевал минометчиком. Дошел до Вены.

Сергей Гармаш
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Что важного ветераны могут дать потомкам?

— Живую историю. Свою. Историю нашей страны и Великой Отечественной войны.

— Вы не первый год сотрудничаете с оркестром народного артиста СССР Юрия Башмета. Недавно у вас была премьера в Большом зале Консерватории. Оркестр исполнял Симфонию № 5 Чайковского, а вы под эту музыку читали «Реквием» (Вечная слава героям) Роберта Рождественского. На интерес какой аудитории вы рассчитывали?

— А зачем мне думать, какая аудитория придет? Я знаю, что в Консерваторию, тем более на Башмета, люди придут. И разве важно, какие они будут — молодые, среднее поколение или пенсионеры?

