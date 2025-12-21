Реклама
Эксперт назвал ключевые правила обустройства рабочего места при работе из дома

Райман: при работе из дома необходимо отделить зону работы от быта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Каждый четвертый житель России в 2025 году работает удаленно, при этом формат работы из дома напрямую отражается не только на самочувствии сотрудников, но и на их результатах. О том, как обустроить рабочее пространство, рассказал 21 декабря «Известиям» директор департамента маркетинга НОНТОН Алексей Райман.

По его словам, для комфортной и продуктивной работы из дома важно прежде всего четко разделить рабочее и личное пространство. Даже при ограниченной площади квартиры психологически необходимо отделить зону работы от быта. В качестве практичного решения эксперт рекомендует использовать стеллажи, которые одновременно служат системой хранения и визуально зонируют помещение.

Также под рабочее место можно адаптировать утепленный балкон или нишу. Главное правило заключается в том, что за рабочим столом не должно быть видно элементов домашнего быта, а в зоне отдыха — рабочих документов.

«Мебель — это инвестиция в ваше здоровье и продуктивность. Если бюджет ограничен, я советую сэкономить на декоре, но не на стуле. Эргономичное кресло с поддержкой поясницы и регулировкой высоты — это маст-хэв для тех, кто проводит за компьютером более трех-четырех часов в день», — пояснил Райман.

Так, при выборе стола следует учитывать глубину рабочей поверхности: для ноутбука достаточно 50–60 см, а при использовании стационарного монитора и клавиатуры — от 70 см. Отдельного внимания заслуживают столы-трансформеры, позволяющие чередовать работу сидя и стоя, что снижает нагрузку на спину.

Трудовой страж: логисты пересматривают подход к найму из-за нехватки кадров
Поиск работников затрудняют высокие зарплатные ожидания и низкий уровень навыков

Эксперт также обратил внимание на влияние порядка на концентрацию. Захламленный стол создает визуальный шум и повышает уровень стресса, поэтому важно продумать системы хранения. Использование полок, пегбордов, настенных органайзеров и мобильных тумб помогает поддерживать рабочее пространство в порядке.

Кроме того, добавил эксперт, организация рабочего места должна учитывать и специфику профессии. Программистам и дизайнерам требуется больше пространства для техники и несколько мониторов, копирайтерам — тишина и спокойная обстановка, блогерам — нейтральный фон и качественный свет. При этом домашний офис не должен быть безликим: элементы декора, растения или личные предметы создают эмоциональный комфорт, который напрямую влияет на мотивацию и эффективность.

«Освещение напрямую влияет на утомляемость глаз. Одной люстры в центре комнаты недостаточно. Обязателен локальный источник света (настольная лампа), желательно с возможностью регулировки цветовой температуры. Холодный свет настраивает на рабочий лад, теплый — расслабляет», — сообщил Райман.

Помимо этого, регулярное проветривание, поддержание комфортной температуры в пределах 21–23 градусов и увлажнение воздуха, особенно в отопительный сезон, позволяют снизить утомляемость и сохранить работоспособность в течение всего дня.

HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов 30 сентября назвал «Известиям» преимущества кандидатов без опыта работы. Он отметил, что сегодня работодателю приходится делать ставку не на готовых специалистов, а на потенциал человека: компании растят сотрудника «под себя», формируя индивидуальные треки профессионального и личностного развития. Обучение становится неотъемлемой частью рабочего процесса через наставничество и внутренние программы саморазвития. Следовательно, выпускник без опыта работы является идеальным кандидатом для компании.

