Трамп поручил администрации начать переговоры по импорту критических минералов
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Президент США ввел пошлину в размере 25% на импорт передовых микрочипов
Голос Вэнса в сенате отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы
СМИ сообщили о движении авианосной ударной группы США на Ближний восток
Глава МИД Ирана Аракчи отверг обвинения в якобы планах вешать протестующих
Иран закрыл воздушное пространство над страной для некоторых рейсов
В Госдуме назвали сумму среднего размера социальной пенсии в РФ в 2026 году
В ЦСКА подтвердили смерть воспитанника клуба Лайонела
Россиянам напомнили об отсутствии шестидневных рабочих недель в 2026 году
Мелони признала отсутствие возможного ответа в случае аннексии США Гренландии
Путин отметил работу задействованных в зоне СВО российских следователей
Президент США сообщил об аресте виновника утечек по Венесуэле
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях США против Ирана
Дмитриев запустил в соцсети X опрос о возможной отставке Стармера
Трамп предложил журналистам несвежее молоко в ходе церемонии подписания указов
РФ учтет планы ЕС по созданию европейской армии в военном планировании

Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Нобелевскую премию мира 2025 года 10 октября присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо за борьбу за демократические права народа Венесуэлы и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии.

«Нобелевская премия мира за 2025 год присуждена смелому и преданному борцу за мир, женщине, которая поддерживает пламя демократии среди растущей тьмы», — говорится в объявлении Нобелевского комитета.

Научные поры: Нобелевскую премию по химии дали за «молекулярное лего»
Как новый класс веществ помогает очищать атмосферу и решать проблему нехватки воды

Ранее, 9 октября, сообщалось о присуждении Нобелевской премии в области химии ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за исследование на тему разработки металл-органических каркасов.

