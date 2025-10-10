Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Нобелевскую премию мира 2025 года 10 октября присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо за борьбу за демократические права народа Венесуэлы и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии.

«Нобелевская премия мира за 2025 год присуждена смелому и преданному борцу за мир, женщине, которая поддерживает пламя демократии среди растущей тьмы», — говорится в объявлении Нобелевского комитета.

Ранее, 9 октября, сообщалось о присуждении Нобелевской премии в области химии ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за исследование на тему разработки металл-органических каркасов.

