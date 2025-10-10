Заседание Совета глав стран СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении

Очередное заседание совета глав Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится 9 октября 2026 года в Туркмении. Об этом 10 октября рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

«Поскольку заседание Совета глав государств проводится традиционно в председательствующем в Содружестве государстве, принято решение провести очередное заседание Совета глав государств 9 октября 2026 года в Туркменистане», — отметил он.

Кроме того, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о передаче Туркменистану с января 2026 года председательство.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран — участниц СНГ на неформальную встречу в декабре текущего года в Санкт-Петербург. Он также отметил, что дополнительно проинформирует их в узком кругу об итогах встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая прошла на Аляске.

