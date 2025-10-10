Реклама
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Президент России Владимир Путин 10 октября пригласил лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальную встречу в декабре текущего года.

«Если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось, в Петербурге в конце этого года, в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу», — заявил Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.

Российский лидер также положительно оценил результаты саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Кроме того, он сообщил лидерам государств СНГ, что подробнее проинформирует их в узком кругу об итогах встречи с Трампом.

Нейтральные доводы: как влияют на экономику РФ и мира итоги переговоров на Аляске
И стоит ли ждать укрепления рубля и роста рынков после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа в Анкоридже на Аляске. По ее результатам российский лидер отметил стремление коллеги из США к урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, Трамп заявил, что переговоры прошли очень хорошо, и назвал саммит на Аляске замечательным.

Позднее, 2 октября, Путин обратил внимание на то, что сам факт его встречи с американским лидером является знаком для восстановления двусторонних отношений российской и американской сторон. По словам президента, на встрече лидеры обсуждали возможности и способы урегулирования украинского кризиса.

