Правительство Израиля одобрило план освобождения заложников. Что пишут СМИ

В урегулировании конфликта на Ближнем Востоке наступила новая фаза — правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об обмене заложников на палестинских заключенных. При этом план не был принят ультраправыми членами кабинета министров, которые теперь могут угрожать власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Что пишут мировые СМИ о развитии конфликта — в дайджесте «Известий».

Bloomberg: правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении заложников

Правительство Израиля одобрило соглашение, по которому ХАМАС освободит всех оставшихся заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на более чем 2 тыс. заключенных, что станет еще одним важным шагом на пути к выполнению условий мирного соглашения и прекращению конфликта между двумя сторонами. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил одобрение схемы, которая предусматривает освобождение всех заложников, включая останки погибших.

Bloomberg Зять президента [США] Дональда Трампа Джаред Кушнер присутствовал на встрече вместе со спецпредставителем Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Этот шаг, по всей видимости, был отчасти призван гарантировать, что любые уклонисты не помешают плану Нетаньяху по одобрению соглашения. Этот шаг открывает путь к освобождению заложников в течение следующих трех дней. В видеообращении по итогам встречи Нетаньяху заявил, что хочет «лично поблагодарить» их обоих.

Этот шаг был в целом ожидаемым, но он стал кульминацией первой фазы соглашения после того, как главный переговорщик ХАМАС ранее в тот же день объявил, что группировка согласилась положить конец войне, которая происходила в Газе, привела к гибели десятков тысяч людей и дестабилизировала Ближний Восток. Трамп, чей план из 20 пунктов лег в основу соглашения, заявил, что отправится в Израиль, чтобы присутствовать при освобождении заложников. ХАМАС намерен вернуть всех оставшихся 48 заложников, удерживаемых в Газе, 20 из которых, как полагают, живы.

NBC News: США отправят 200 военнослужащих в Израиль для поддержки сектора Газа

Американские военные готовят варианты отправки до 200 американских военнослужащих в Израиль для поддержки стабилизации обстановки в секторе Газа и поставок гуманитарной помощи и содействия безопасности в анклав, сообщили два американских чиновника, знакомых с планом действий. По словам официальных лиц, американские войска останутся в Израиле, где они будут оказывать поддержку в вопросах логистики, транспорта, инженерии и планирования.

NBC News По словам чиновников, американские войска могут начать прибывать в Израиль немедленно. Помимо оказания помощи и содействия сектору Газа, ожидается, что войска будут поддерживать механизм разрешения конфликтов между двумя сторонами, чтобы гарантировать, что обе стороны выполняют свою часть соглашений о безопасности.

Соединенные Штаты уже направляли свои войска в Израиль для выполнения различных задач, включая противоракетную оборону. Официальные лица США ранее также поддержали механизм разрешения конфликтов между Израилем и «Хезболлой» во время прекращения огня в Ливане в прошлом году.

Financial Times: Нетаньяху бросает вызов ультраправым в преддверии выборов

Нетаньяху назвал предстоящее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников «великим днем» и триумфом своей дипломатической и военной стратегии после двух лет войны. Но это может стать началом конца его премьерства. В то время как практически всё израильское общество поддержало сделку, заключенную при посредничестве США, крайне правые партнеры по коалиции выступили против плана, согласно которому Израиль должен освободить из тюрем почти 2 тыс. палестинских заключенных, 250 из которых отбывают пожизненное заключение по обвинениям, связанным с терроризмом.

Financial Times Еще больше тревожит израильских ультранационалистов, которые давно мечтают аннексировать сектор Газа, выселить оттуда палестинцев и построить еврейские поселения, то, что соглашение потребует окончательного прекращения разрушительной кампании без полного «уничтожения» ХАМАС, а также обязательства не оккупировать территорию. Для Нетаньяху, которого неоднократно обвиняли в затягивании войны, чтобы угодить своим крайне правым политическим союзникам, это означает угрозу поддержки, от которой он зависел, чтобы сохранить свое правительство <…>.

В то время как план Трампа из 20 пунктов предусматривает всеобъемлющее соглашение о полном прекращении конфликта и более широком «мире на Ближнем Востоке», Нетаньяху настаивает на том, что была достигнута лишь «первая фаза» соглашения — обмен заложников на пленных и частичная передислокация израильских войск — и ничего больше. Будущие элементы плана, предложенного президентом США, которые включают в себя полный вывод израильских войск, разоружение ХАМАС и создание альтернативного комитета из международных игроков и палестинцев для управления сектором Газа, еще предстоит обсудить.

Reuters: к плану Трампа остаются сложные вопросы

Несмотря на свой потенциально исторический характер, поспешное соглашение Трампа, подписанное 9 октября в Египте, оставляет множество нерешенных вопросов, которые могут затормозить реализацию начального этапа и помешать продвижению к следующему. Отдавая должное Трампу за самый многообещающий прорыв в деле прекращения войны, эксперты говорят, что ближайшей задачей станет согласование практических деталей того, что было согласовано на бумаге: прекращение стрельбы, обмен израильских заложников на палестинских заключенных и частичный вывод израильских войск из разрушенного анклава.

Reuters После этого переговорщикам предстоит заняться другими частями плана Трампа из 20 пунктов, по которым обе стороны по-прежнему остро расходятся во мнениях, включая разоружение ХАМАС, которое эта военизированная группировка отвергает, официальное прекращение конфликта и послевоенное управление Газой. Ни один из этих вопросов не был решен за три дня непрямых переговоров на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, куда Трамп отправил своего зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в качестве посредников. Однако быстрое разрешение ситуации представляется маловероятным.

Предотвращение срыва соглашения о прекращении огня, как это уже случалось при Трампе и его предшественнике Джо Байдене, потребует постоянных и детальных усилий со стороны президента и его команды по национальной безопасности. Сделать это будет непросто. На данный момент Трамп, который назвал эту сделку еще одной причиной, по которой он заслуживает Нобелевской премии мира, по-видимому, силой воли добился прогресса в деле установления мира в секторе Газа, превзойдя то, что считали возможным многие эксперты.

The New York Times: как Джаред Кушнер добился прорыва в соглашении

Когда Джаред Кушнер узнал о том, что ХАМАС готовится начать переговоры об освобождении израильских заложников, он отвечал на звонки в своем особняке, расположенном на искусственном острове к северу от Майами. Он сел в машину и проехал 20 минут до другого особняка, принадлежащего миллиардеру Стиву Уиткоффу, спецпосланнику Трампа по вопросам мира на Ближнем Востоке. В те решающие моменты центр дипломатической власти администрации Трампа находился не в Вашингтоне, а в одном из самых богатых районов во Флориде.

The New York Times Два застройщика, которым было поручено заключить сделку по важнейшему объекту внешнеполитических амбиций Трампа, приступили к созданию командного центра, откуда они принимали звонки от заинтересованных сторон, включая нетерпеливого президента и членов кабинета министров в израильском правительстве.

Поскольку условия были в основном выгодны Израилю, оставалось неизвестным, согласится ли ХАМАС освободить заложников или откажется от контроля над анклавом. Работая вместе с Уиткоффом в Майами, Кушнер посоветовал израильтянам не беспокоиться о заявлениях боевиков. Он сосредоточился на освобождении заложников, и в итоге стороны добились соглашения.