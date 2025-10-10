Правительство Израиля одобрило план освобождения заложников. Что пишут СМИ
В урегулировании конфликта на Ближнем Востоке наступила новая фаза — правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об обмене заложников на палестинских заключенных. При этом план не был принят ультраправыми членами кабинета министров, которые теперь могут угрожать власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Что пишут мировые СМИ о развитии конфликта — в дайджесте «Известий».
Bloomberg: правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении заложников
Правительство Израиля одобрило соглашение, по которому ХАМАС освободит всех оставшихся заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на более чем 2 тыс. заключенных, что станет еще одним важным шагом на пути к выполнению условий мирного соглашения и прекращению конфликта между двумя сторонами. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил одобрение схемы, которая предусматривает освобождение всех заложников, включая останки погибших.
Этот шаг был в целом ожидаемым, но он стал кульминацией первой фазы соглашения после того, как главный переговорщик ХАМАС ранее в тот же день объявил, что группировка согласилась положить конец войне, которая происходила в Газе, привела к гибели десятков тысяч людей и дестабилизировала Ближний Восток. Трамп, чей план из 20 пунктов лег в основу соглашения, заявил, что отправится в Израиль, чтобы присутствовать при освобождении заложников. ХАМАС намерен вернуть всех оставшихся 48 заложников, удерживаемых в Газе, 20 из которых, как полагают, живы.
NBC News: США отправят 200 военнослужащих в Израиль для поддержки сектора Газа
Американские военные готовят варианты отправки до 200 американских военнослужащих в Израиль для поддержки стабилизации обстановки в секторе Газа и поставок гуманитарной помощи и содействия безопасности в анклав, сообщили два американских чиновника, знакомых с планом действий. По словам официальных лиц, американские войска останутся в Израиле, где они будут оказывать поддержку в вопросах логистики, транспорта, инженерии и планирования.
Соединенные Штаты уже направляли свои войска в Израиль для выполнения различных задач, включая противоракетную оборону. Официальные лица США ранее также поддержали механизм разрешения конфликтов между Израилем и «Хезболлой» во время прекращения огня в Ливане в прошлом году.
Financial Times: Нетаньяху бросает вызов ультраправым в преддверии выборов
Нетаньяху назвал предстоящее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников «великим днем» и триумфом своей дипломатической и военной стратегии после двух лет войны. Но это может стать началом конца его премьерства. В то время как практически всё израильское общество поддержало сделку, заключенную при посредничестве США, крайне правые партнеры по коалиции выступили против плана, согласно которому Израиль должен освободить из тюрем почти 2 тыс. палестинских заключенных, 250 из которых отбывают пожизненное заключение по обвинениям, связанным с терроризмом.
В то время как план Трампа из 20 пунктов предусматривает всеобъемлющее соглашение о полном прекращении конфликта и более широком «мире на Ближнем Востоке», Нетаньяху настаивает на том, что была достигнута лишь «первая фаза» соглашения — обмен заложников на пленных и частичная передислокация израильских войск — и ничего больше. Будущие элементы плана, предложенного президентом США, которые включают в себя полный вывод израильских войск, разоружение ХАМАС и создание альтернативного комитета из международных игроков и палестинцев для управления сектором Газа, еще предстоит обсудить.
Reuters: к плану Трампа остаются сложные вопросы
Несмотря на свой потенциально исторический характер, поспешное соглашение Трампа, подписанное 9 октября в Египте, оставляет множество нерешенных вопросов, которые могут затормозить реализацию начального этапа и помешать продвижению к следующему. Отдавая должное Трампу за самый многообещающий прорыв в деле прекращения войны, эксперты говорят, что ближайшей задачей станет согласование практических деталей того, что было согласовано на бумаге: прекращение стрельбы, обмен израильских заложников на палестинских заключенных и частичный вывод израильских войск из разрушенного анклава.
Предотвращение срыва соглашения о прекращении огня, как это уже случалось при Трампе и его предшественнике Джо Байдене, потребует постоянных и детальных усилий со стороны президента и его команды по национальной безопасности. Сделать это будет непросто. На данный момент Трамп, который назвал эту сделку еще одной причиной, по которой он заслуживает Нобелевской премии мира, по-видимому, силой воли добился прогресса в деле установления мира в секторе Газа, превзойдя то, что считали возможным многие эксперты.
The New York Times: как Джаред Кушнер добился прорыва в соглашении
Когда Джаред Кушнер узнал о том, что ХАМАС готовится начать переговоры об освобождении израильских заложников, он отвечал на звонки в своем особняке, расположенном на искусственном острове к северу от Майами. Он сел в машину и проехал 20 минут до другого особняка, принадлежащего миллиардеру Стиву Уиткоффу, спецпосланнику Трампа по вопросам мира на Ближнем Востоке. В те решающие моменты центр дипломатической власти администрации Трампа находился не в Вашингтоне, а в одном из самых богатых районов во Флориде.
Поскольку условия были в основном выгодны Израилю, оставалось неизвестным, согласится ли ХАМАС освободить заложников или откажется от контроля над анклавом. Работая вместе с Уиткоффом в Майами, Кушнер посоветовал израильтянам не беспокоиться о заявлениях боевиков. Он сосредоточился на освобождении заложников, и в итоге стороны добились соглашения.