Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом

Михаил Пичугин, который выжил после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море, предстанет перед судом по обвинению в нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей, и использовании подложного документа. Об этом 19 октября сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Кадры начала путешествия Пичугина публикуют «Известия». Видео снято на телефон самого мужчины. На нем видно, как судно на большой скорости плывет в водах Сахалина.

«Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении судоводителя», — указано в заявлении ведомства.

Отмечается, что в июле 2024 года Пичугин предоставил в отделение Центра ГИМС России по Сахалинской области подложный договор купли-продажи маломерного судна, в который были внесены заведомо ложные данные о характеристиках лодочного мотора. Это позволило судну быть допущенным к эксплуатации.

Несмотря на неисправность системы охлаждения двигателя, Пичугин продолжил плавание в запрещенной зоне. В результате отказа мотора катамаран оказался в бесконтрольном дрейфе, что привело к гибели двух человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

15 октября 2024 года в акватории Охотского моря на Камчатке рыбаки обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. На ней находился единственный выживший, Михаил Пичугин, и были тела двух его родственников — брата и племянника. Пичугина доставили в Магадан и госпитализировали. После выписки в конце того же месяца он вернулся в Бурятию.

27 января 2025 года Пичугин признался в нарушении закона. Уточнялось, что он вышел за пределы разрешенных законодательством 3 км от берега. Позднее следователи предъявили обвинение Пичугину в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшем смерть людей.

