Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Армия
ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Общество
Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Михаил Пичугин, который выжил после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море, предстанет перед судом по обвинению в нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей, и использовании подложного документа. Об этом 19 октября сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Кадры начала путешествия Пичугина публикуют «Известия». Видео снято на телефон самого мужчины. На нем видно, как судно на большой скорости плывет в водах Сахалина.

«Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении судоводителя», — указано в заявлении ведомства.

Отмечается, что в июле 2024 года Пичугин предоставил в отделение Центра ГИМС России по Сахалинской области подложный договор купли-продажи маломерного судна, в который были внесены заведомо ложные данные о характеристиках лодочного мотора. Это позволило судну быть допущенным к эксплуатации.

Несмотря на неисправность системы охлаждения двигателя, Пичугин продолжил плавание в запрещенной зоне. В результате отказа мотора катамаран оказался в бесконтрольном дрейфе, что привело к гибели двух человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Два месяца в море: на Дальнем Востоке спасли пропавшего в августе мужчину
Его родственники, в том числе 15-летний подросток, погибли

15 октября 2024 года в акватории Охотского моря на Камчатке рыбаки обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. На ней находился единственный выживший, Михаил Пичугин, и были тела двух его родственников — брата и племянника. Пичугина доставили в Магадан и госпитализировали. После выписки в конце того же месяца он вернулся в Бурятию.

27 января 2025 года Пичугин признался в нарушении закона. Уточнялось, что он вышел за пределы разрешенных законодательством 3 км от берега. Позднее следователи предъявили обвинение Пичугину в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшем смерть людей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025