В России произошло 296 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 296 ДТП, в которых погибли 39 и получили ранения 338 человек. Об этом 10 октября сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Зафиксировано 20 ДТП с участием автобусов, в которых погиб один человек, еще 20 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной восьми происшествий стали нарушения ПДД, допущенные водителями автобусов.

В результате 91 ДТП с участием пешеходов погибли три человека, еще 95 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 22 ребенка, девять из которых травмированы на пешеходных переходах. Из общего числа происшествий с пешеходами 36 произошли на пешеходных переходах и 55 вне зоны их действия.

В Новосибирске в вечернее время 21-летний водитель, управлявший легковым каршеринговым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительского удостоверения, на регулируемом перекрестке не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение, после чего выехал на тротуар и наехал на шестерых пешеходов и павильон быстрого питания. В происшествии оказались травмированными шесть пешеходов и водитель: пятерых пешеходов, в том числе 13-летнего несовершеннолетнего, госпитализировали, а водителя и еще одного пешехода направили на амбулаторное лечение.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 35 ДТП, в них получили ранения 33 юных участника дорожного движения, в том числе 22 пешехода, девять пассажиров и один несовершеннолетний водитель. В результате ДТП погибли три ребенка.

Так, в Республике Башкортостан в городе Сибай водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с обгоняемым кроссовером, после чего врезался во встречный грузовой автомобиль. В результате происшествия водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе 13-летняя девочка, погибли.

В Краснодарском крае на 2 км федеральной автодороги Джубга – Сочи водитель легкового автомобиля в условиях дождя выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли сам водитель и три его пассажира, в том числе шестилетняя девочка и двухлетний мальчик. При этом девочка находилась на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства и не была пристегнута, а мальчик сидел на заднем сиденье на руках у матери.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция рекомендовала всем автомобилистам перед любым выездом как следует проверить техническое состояние своего транспортного средства, особое внимание обратив на исправность тормозной системы, внешних световых приборов, состояние шин и их соответствие сезону.

Кроме того, если в салоне автомашины находятся дети-пассажиры, следует перевозить их с соблюдением всех действующих требований безопасности, используя детские удерживающие устройства, автолюльки и автокресла в соответствии с ростом и весом юных участников дорожного движения.

«Помните, что от ваших навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения за рулем зависят не только ваши жизнь и здоровье, но также жизнь и здоровье других участников дорожного движения, в том числе и их самой уязвимой категории — детей. Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения и водительскую дисциплину. Держите дистанцию между транспортными средствами и не превышайте разрешенный скоростной режим движения. Будьте внимательны, собранны, осторожны и не отвлекайтесь за рулем, контролируя дорожную ситуацию», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что с января по сентябрь 2025 года в России зафиксировано 7,9 тыс. ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В таких ДТП погибли 2,1 тыс. человек, еще более 10 тыс. человек получили ранения (снижение, соответственно, на 23,5% и 10,6%).

