Футбольный клуб (ФК) «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера команды. Соответствующую информацию 10 октября опубликовали на официальном сайте клуба.

«За свою футбольную карьеру Ильдар Раушанович выступал в первой и высшей лигах. Защищал цвета «Нефтехимика», «Спартака» (Щелково), «Амкара», «Сибири» и «КАМАЗа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалист приступил к работе в оренбургской команде с сегодняшнего дня.

Ахметзянов ранее занимал должность главного тренера «КАМАЗа» с ноября 2020 года. Под его руководством команда в 175 матчах одержала 61 победу, 47 раз сыграла вничью и 67 проиграла. «КАМАЗ», добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 5 октября, главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович покинул свой пост. Он возглавлял команду с октября 2024 года.

