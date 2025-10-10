Четыре человека задержаны по подозрению в мошенничестве на контрактах для СВО

По подозрению в мошенничестве на контрактах для службы в зоне специальной военной операции (СВО) было задержано четыре человека. Ущерб оценивается в 80 млн рублей. Об этом 10 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что аферисты действовали с середины минувшего года, используя связи в военных комиссариатах Псковской области. Они собирали информацию о тех, кому было отказано в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья», — написала она в своем Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники предлагали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону СВО, после чего привозили новобранцев в Санкт-Петербург. С помощью фиктивных документов, полученных через связи в пунктах отбора, мошенники обеспечивали заключение контрактов с военнослужащими.

Однако, вместо того чтобы помочь, они обманывали участников СВО, оформляя на их имя банковские карты, на которые затем перечислялись социальные выплаты. После этого аферисты убеждали потерпевших передать им данные карт и доступ к банковским услугам, обещая вернуть карты после перевода выплат с вычетом комиссионных. На самом деле все деньги сразу направлялись на подконтрольные счета.

В результате следственное управление МВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По словам Волк, количество пострадавших от мошеннической схемы превышает 40 человек. Кроме того, несколько жертв погибли в зоне СВО.

15 августа первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Московской городской думы Мария Воропаева рассказала «Известиям» о ряде регионов России, в которых расследуются случаи фиктивных браков, заключаемых перед отправкой военнослужащих в зону СВО для получения компенсаций и льгот. По ее словам, Семейный кодекс РФ предоставляет возможность признавать фиктивные браки недействительными, если они были заключены без намерения создать семью.

