В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают об инновациях в современной хирургии. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» 10 октября проходит пресс-конференция на тему: «Инновации в современной хирургии».
Как изменилась структура заболеваний, с которыми чаще всего работают хирурги сегодня? Какие направления малоинвазивной хирургии наиболее активно развиваются в России? Какие самые современные технологии рентгенэндоваскулярной хирургии были внедрены в НМИЦ им. Вишневского в последнее время?
Участники:
- Амиран Ревишвили, главный хирург Минздрава России, генеральный директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России, академик РАН;
- Баграт Алекян, главный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместитель генерального директора по науке НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России, академик РАН.