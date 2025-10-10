Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Армия
ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Общество
Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Житель Севастополя задержан за передачу Киеву данных о дислокации средств ПВО

0
EN
Фото: ФСБ РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Житель Севастополя задержан за передачу Киеву данных о дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым задержан гражданин России и Украины, 1980 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, житель Севастополя с помощью мессенджера Telegram был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины.

Отмечается, что подозреваемый действовал по заданию куратора, он собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Фигуранта арестовали на два месяца.

Темная сторона вины: как мошенники превращают жертв в преступников
Почему люди отдают незнакомцам миллионы, а потом безропотно выполняют их приказы

Жителя поселка Володарское в Донецкой области Сергея Петрика 4 октября осудили на 15 лет за государственную измену. По информации следствия, мужчина инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025