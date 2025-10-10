Житель Севастополя задержан за передачу Киеву данных о дислокации средств ПВО

Житель Севастополя задержан за передачу Киеву данных о дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым задержан гражданин России и Украины, 1980 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, житель Севастополя с помощью мессенджера Telegram был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины.

Отмечается, что подозреваемый действовал по заданию куратора, он собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Фигуранта арестовали на два месяца.

Жителя поселка Володарское в Донецкой области Сергея Петрика 4 октября осудили на 15 лет за государственную измену. По информации следствия, мужчина инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.

