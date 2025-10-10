Путину доверяют 79% опрошенных россиян

По результатам опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 3 по 5 октября среди 1,5 тыс. россиян, уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину составил 79%, а 80% опрошенных уверены, что он эффективно выполняет свои обязанности на посту главы государства.

«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (80% — минус 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в заявлении.

Положительную оценку работы правительства дали 54% участников опроса (плюс 1 п. п.). О том, что премьер-министр России Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (минус 3 п. п.).

Уровень поддержки партий также продемонстрировал изменения: «Единая Россия» набрала 43% (плюс 2 п. п.), КПРФ — 9% (плюс 2 п. п.), ЛДПР — 10% (минус 2 п. п.), «Справедливая Россия – За правду» — 3% (без изменений), «Новые люди» — 3% (минус 1 п. п.).

Ранее, 26 сентября, ФОМ сообщил, что 81% граждан РФ доверяют Путину. Также 82% респондентов положительно оценили его работу.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ пользуется огромной поддержкой населения.

