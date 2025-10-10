Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Армия
ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Общество
Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Путину доверяют 79% опрошенных россиян

ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян
0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По результатам опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 3 по 5 октября среди 1,5 тыс. россиян, уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину составил 79%, а 80% опрошенных уверены, что он эффективно выполняет свои обязанности на посту главы государства.

«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (80% — минус 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в заявлении.

Положительную оценку работы правительства дали 54% участников опроса (плюс 1 п. п.). О том, что премьер-министр России Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (минус 3 п. п.).

Уровень поддержки партий также продемонстрировал изменения: «Единая Россия» набрала 43% (плюс 2 п. п.), КПРФ — 9% (плюс 2 п. п.), ЛДПР — 10% (минус 2 п. п.), «Справедливая Россия – За правду» — 3% (без изменений), «Новые люди» — 3% (минус 1 п. п.).

«Мы выступаем за справедливый миропорядок»
Встреча Путина с главами мировых информагентств на ПМЭФ. Основные цитаты

Ранее, 26 сентября, ФОМ сообщил, что 81% граждан РФ доверяют Путину. Также 82% респондентов положительно оценили его работу.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ пользуется огромной поддержкой населения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025