Путину доверяют 81% опрошенных россиян

ФОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 80%
Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину со стороны россиян составляет 81%, также 82% респондентов положительно оценивают его работу. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отмечается, что исследование проводилось в период с 19 по 21 сентября текущего года. Согласно данным опроса, 82% респондентов считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности, в то время как 8% с этим не согласны. Также 81% опрошенных выразили доверие президенту РФ, в то время как 10% — недоверие.

ФОМ также приводит оценку россиянами работы правительства РФ. Так, 55% респондентов считают, что оно работает в целом хорошо, а 24% — что оно работает плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, в то время как 10% не одобряют его деятельности.

Кроме того, респондентам предложили ответить на вопрос, какую партию они бы поддержали, если в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около 43% опрошенных заявили, что поддерживают «Единую Россию».

«Мы выступаем за справедливый миропорядок»
Встреча Путина с главами мировых информагентств на ПМЭФ. Основные цитаты

12 сентября, согласно опросу ФОМ, рейтинг доверия российскому лидеру составил 80%. При этом 82% опрошенных граждан страны тогда заявили, что президент работает хорошо.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ пользуется огромной поддержкой населения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

