ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) РФ ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет X-39 уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы 10 октября опубликовало Министерство обороны России.
«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в глубине обороны противника в Харьковской области были обнаружены пункт временной дислокации 154 ОМБр и пункт управления БПЛА 77 ОАЭМБр ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на основании полученной информации командование Российской армии приняло решение о нанесении ударов по целям с использованием авиационных средств поражения — экипажами Военно-воздушных сил РФ был осуществлен налет с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39.
По результатам объективного контроля, проведенного в режиме реального времени, было подтверждено успешное поражение объектов противника.
ВС России 8 октября нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ в районе Херсона. По данным Минобороны РФ, российский расчет разведывательного БПЛА осуществлял точность попадания и контроль уничтожения военного объекта противника.
