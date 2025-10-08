ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ в районе Херсона

ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.

Были опубликованы кадры, на которых продемонстрирован ракетный удар по цеху производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в районе Херсона.

Сообщается, что российский расчет разведывательного БПЛА осуществлял точность попадания и контроль уничтожения военного объекта противника.

Ранее в этот день российские военнослужащие нанесли удар по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, который был задействован для перебросок подразделений ВСУ. По данным Минобороны, ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, цеха сборки и места хранения БПЛА ВСУ, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Также 8 октября расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил пункт БПЛА ВСУ в Днепропетровской области. С помощью корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2», наведение которого осуществлял беспилотник «Орлан», был нанесен точный удар.

