Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана
Сюжет:

ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ в районе Херсона

0
EN
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.

Были опубликованы кадры, на которых продемонстрирован ракетный удар по цеху производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в районе Херсона.

Сообщается, что российский расчет разведывательного БПЛА осуществлял точность попадания и контроль уничтожения военного объекта противника.

Интенсивное «Земледелие»: как дистанционное минирование срывает контрудары ВСУ
Российские войска применяют новую инженерную систему для оперативной изоляции опорных пунктов противника

Ранее в этот день российские военнослужащие нанесли удар по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, который был задействован для перебросок подразделений ВСУ. По данным Минобороны, ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, цеха сборки и места хранения БПЛА ВСУ, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Также 8 октября расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил пункт БПЛА ВСУ в Днепропетровской области. С помощью корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2», наведение которого осуществлял беспилотник «Орлан», был нанесен точный удар.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025