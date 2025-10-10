Реклама
«Ростех» сообщил о начале испытаний первого опытного образца самолета Як-130М

«Ростех»: стартовали испытания первого опытного образца самолета Як-130М
Фото: rostec.ru
Первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М направлен на наземные и летные испытания. Соответствующую информацию 10 октября опубликовали на официальном сайте госкорпорации «Ростех».

«Машина направлена на наземные и летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе наземных испытаний будут протестированы новые и модернизированные системы самолета. После этого он будет подготовлен к первому полету. Как сообщили в «Ростехе», основная цель модернизации Як-130 до уровня Як-130М — это расширение боевых возможностей самолета.

«Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух – воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух – поверхность» с системами спутникового и лазерного наведения. Новый самолет сохранит все возможности для подготовки боевых летчиков, но также обретет новые качества боевого самолета», — добавили в госкорпорации.

Высокие поставки: истребители пятого поколения Су-57 первым получит Алжир
Наши страны связывает давняя история военно-технического сотрудничества

Ранее, 6 октября, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Отмечалось, что самолеты прошли все необходимые испытания. Кроме того, Су-34 высоко проявил себя при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

