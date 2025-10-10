Парламент Перу единогласно проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте
Парламент Перу единогласно проголосовал за импичмент президента страны Дины Болуарте на фоне роста преступности. Об этом 10 октября сообщила радиокомпания Radio Programas del Perú (RPP).
«Конгресс принял решение об отстранении Дины Болуарте от должности в связи с хронической моральной недееспособностью», — говорится в публикации.
Отмечается, что за импичмент Болуарте проголосовали 124 человека, решение было единогласное. Председатель конгресса Перу Хосе Хери принес присягу в качестве нового президента республики.
21 сентября в столице Перу Лиме представители молодого поколения устроили массовые беспорядки в ходе антиправительственных протестов. Акции проходили под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте». Собравшиеся выступали против реформы пенсионной системы, а также требовали более прозрачной работы правительства и парламента страны. Также они поддерживали права животных и экологические инициативы.
