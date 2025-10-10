Реклама
Парламент Перу единогласно проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте

Фото: REUTERS/Angela Ponce
Парламент Перу единогласно проголосовал за импичмент президента страны Дины Болуарте на фоне роста преступности. Об этом 10 октября сообщила радиокомпания Radio Programas del Perú (RPP).

«Конгресс принял решение об отстранении Дины Болуарте от должности в связи с хронической моральной недееспособностью», — говорится в публикации.

Отмечается, что за импичмент Болуарте проголосовали 124 человека, решение было единогласное. Председатель конгресса Перу Хосе Хери принес присягу в качестве нового президента республики.

Протест на стойкость: митинги в Перу прошли под флагом пиратов Соломенной Шляпы
Как герои из аниме One Piece объединили манифестантов в странах Глобального Юга

21 сентября в столице Перу Лиме представители молодого поколения устроили массовые беспорядки в ходе антиправительственных протестов. Акции проходили под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте». Собравшиеся выступали против реформы пенсионной системы, а также требовали более прозрачной работы правительства и парламента страны. Также они поддерживали права животных и экологические инициативы.

