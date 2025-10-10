Реклама
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии

The Telegraph: Трамп введет пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевку
Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
Президент США Дональд Трамп готов повысить торговые пошлины в отношении Норвегии, если Нобелевский комитет не присудит ему премию мира. Об этом 10 октября сообщила газета The Telegraph.

«Он мог бы увеличить торговые тарифы на Норвегию», — говорится в публикации.

Отмечается, что американский лидер в случае отказа может призвать другие страны отказаться от закупок норвежского газа или нефти и ограничить официальные контакты с Осло.

По словам экс-депутата от Правой партии Норвегии, при победе Трампа на премии «в стране будет переполох» и будут «очень большие протесты и демонстрация».

Второе восшествие: Трамп назвал себя миротворцем и пообещал построить самую сильную армию
Наиболее спорные заявления нового американского президента о «золотом веке» США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 октября поддержал стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира в связи с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Сам Трамп 2 сентября отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

