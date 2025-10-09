Реклама
В России создают препарат от рака с двойным действием
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Операторы БПЛА Росгвардии ликвидировали состав ВСУ на черниговском направлении
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться и сохранить мир в регионе
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’Кей»
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Нетаньяху призвал дать Трампу Нобелевскую премию мира

Фото: Global Look Press/Aaron Schwartz - Pool via CNP
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 октября поддержал стремление президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира в связи с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Дайте Дональду Трампу Нобелевскую премию мира — он этого заслуживает», — написал Нетаньяху на своей странице в X (бывш. Twittеr).

Свой пост Нетаньяху сопроводил сгенерированной с помощью искусственного интеллекта (ИИ) картинку, на которой Трамп изображен с медалью на шее и аплодирующей вокруг толпой.

Трампу сулят Нобелевскую премию мира. Разбор

В Верховной раде в конце сентября предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Уточнялось, что документ подписали пять депутатов. Однако Верховная рада так и не смогла принять постановление о выдвижении американского лидера.

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля Биньямин Нетаньяху, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Сам Трамп 2 сентября отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

