Нетаньяху призвал дать Трампу Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 октября поддержал стремление президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира в связи с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Дайте Дональду Трампу Нобелевскую премию мира — он этого заслуживает», — написал Нетаньяху на своей странице в X (бывш. Twittеr).

Свой пост Нетаньяху сопроводил сгенерированной с помощью искусственного интеллекта (ИИ) картинку, на которой Трамп изображен с медалью на шее и аплодирующей вокруг толпой.

В Верховной раде в конце сентября предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Уточнялось, что документ подписали пять депутатов. Однако Верховная рада так и не смогла принять постановление о выдвижении американского лидера.

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля Биньямин Нетаньяху, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Сам Трамп 2 сентября отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

