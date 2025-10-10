ВС России обнаружили туннель ВСУ длиной 700 м и уничтожили боевиков

Вооруженные силы (ВС) РФ нашли подземный туннель, длина которого составляет около 700 м. Его вырыли украинские боевики через всю лесополосу на константиновском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 октября рассказал командир расчета беспилотников Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным Дава.

«В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку. — Ред.) достаточно долго. Плюс они по этим посадкам по этим туннелям могут перемещаться», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, обнаружить туннель и украинских боевиков было довольно сложно с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), так как передвижение противника было скрыто. При этом командир уточнил, что противник был уничтожен.

Ранее, 8 октября, стало известно, что российские военные в Сумской области ликвидировали диверсионную группу 140-го центра сил специальных операций (ССО) ВСУ во главе с командиром. Уточнялось, что командир пытался вербовать военнопленных и проводил пропаганду посредством видеороликов.

