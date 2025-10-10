«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Миннесота Уайлд» в ночь на 10 октября одержала уверенную победу со счетом 5:0 над командой «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе. В составе победителей дубль оформил Райан Хартман (16-я и 38-я минуты), еще по шайбе забросили Мэтт Болди (18-я), Йоэль Эрикссон Эк (33-я) и Марко Росси (48-я).

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов стал автором трех голевых передач, а его соотечественник Владимир Тарасенко нанес один бросок в створ ворот.

В составе «Сент-Луиса» Павел Бучневич трижды бросил в створ ворот и применил три силовых приема, а Алексей Торопченко осуществил один бросок в створ, а также один заблокировал. Для обеих команд это была первая игра в сезоне-2025/26.

ХК «Вашингтон Кэпиталз», за который играет российский нападающий Александр Овечкин, потерпел поражение от «Бостон Брюинз» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 8 октября. Уточнялось, что Овечкин провел на льду 18 минут, совершил три броска в створ ворот и выполнил два силовых приема.

