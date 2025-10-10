Ученый предсказал превращение Солнца в красного гиганта через 5 млрд лет
Через 5 млрд лет Солнце превратится в красного гиганта и уничтожит ближайшие к нему планеты, включая Землю, а затем станет белым карликом. Об этом 10 октября сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«Солнце — это звезда, и всё, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через 5 млрд лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Несмотря на это, по словам эксперта, в течение всего времени до превращения Солнце будет стабильно светить, обеспечивая комфортные условия для жизни на Земле.
Ранее, 9 октября, в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что ученые зафиксировали новую сильную вспышку на Солнце предпоследнего класса мощности М. Отмечалось, что ее продолжительность составила 37 минут.
