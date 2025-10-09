Ученые зафиксировали новую сильную вспышку на Солнце предпоследнего класса мощности М. Соответствующую информацию 9 октября опубликовали на официальном сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«В 15:32 мск в рентгеновском диапазоне <...> зарегистрирована вспышка M2.0», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ее продолжительность составила 37 минут.

На фоне роста скорости солнечного ветра 1 октября возобновились магнитные бури в России. Тогда ученые отметили, что на Солнце продолжаются выбросы плазмы умеренной мощности, что усиливает солнечный ветер.

