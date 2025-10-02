Реклама
Прямой эфир
Мир
По меньшей мере 23 человека погибли из-за оползня на востоке Индии
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в синагогах в Пятигорске и Красноярске
Общество
Лесничие предстанут перед судом за торговлю государственным лесом в Шушенском районе
Мир
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над регионами РФ
Мир
В Грузии предъявили обвинение пяти оппозиционерам за призывы к госперевороту
Здоровье
Врач предупредила о рисках ослабления иммунитета от обогревателей
Мир
Парламент Ирана одобрил законопроект о деноминации национальной валюты
Мир
Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Мир
В парламенте Швейцарии предлагают конституционный запрет на вступление в НАТО
Мир
FT узнала о росте импорта одежды из Китая в ЕС из-за пошлин США
Общество
Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении иноагента Трояновой
Общество
Пропавшие в лесу на Камчатке шесть человек вышли на связь
Мир
Премьер Франции Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца в должности
Общество
В России планируют проиндексировать социальные пенсии на 14,8%
Мир
Сотрудники ТЦК на Украине вернули хозяевам «мобилизованного» кота
Общество
В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
Сюжет:

Магнитные бури возобновились на фоне усиления солнечного ветра

ИКИ РАН: магнитная буря непрерывно продолжается уже третьи сутки
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На фоне роста скорости солнечного ветра в России возобновились магнитные бури, которые сейчас находятся в диапазоне G1–G2 (умеренные и средние значения). Об этом 1 октября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Геомагнитная обстановка остается нестабильной, что фиксируется как на экваториальных, так и на высоких географических широтах.

«Примерно с 16 часов мск возобновились магнитные бури, которые находятся сейчас в диапазоне G1–G2», — сообщили в ИКИ РАН.

Отмечается, что из-за усиления солнечного ветра, скорость которого превысила порог 750–800 км/с, геомагнитные индексы вернулись в красную зону. Между 17 и 18 часами мск в восточной части России наблюдалась интенсивная зона полярных сияний. Несмотря на снижение вероятности их появления, есть шанс на возобновление сияний третью ночь подряд, что является редким явлением.

Ученые также отметили, что на Солнце продолжаются выбросы плазмы умеренной мощности, что усиливает солнечный ветер, а также на Солнце растет площадь солнечных пятен, что может привести к новым вспышкам.

Ученые предупреждают: грядет самая сильная за два месяца магнитная буря
Влияние на самочувствие, спутники и энергосистемы. Актуальный прогноз солнечной активности

На данный момент специалисты считают, что стабилизация геомагнитной обстановки возможна не ранее начала следующей недели, и 30 сентября руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что на Земле началась магнитная буря категории G3+, самая крупная за последние три месяца. По его словам, подобные события последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца. По его словам, повышенная солнечная активность продолжает значительно осложнять обстановку в околоземном космическом пространстве.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025