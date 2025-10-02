Магнитные бури возобновились на фоне усиления солнечного ветра

На фоне роста скорости солнечного ветра в России возобновились магнитные бури, которые сейчас находятся в диапазоне G1–G2 (умеренные и средние значения). Об этом 1 октября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Геомагнитная обстановка остается нестабильной, что фиксируется как на экваториальных, так и на высоких географических широтах.

«Примерно с 16 часов мск возобновились магнитные бури, которые находятся сейчас в диапазоне G1–G2», — сообщили в ИКИ РАН.

Отмечается, что из-за усиления солнечного ветра, скорость которого превысила порог 750–800 км/с, геомагнитные индексы вернулись в красную зону. Между 17 и 18 часами мск в восточной части России наблюдалась интенсивная зона полярных сияний. Несмотря на снижение вероятности их появления, есть шанс на возобновление сияний третью ночь подряд, что является редким явлением.

Ученые также отметили, что на Солнце продолжаются выбросы плазмы умеренной мощности, что усиливает солнечный ветер, а также на Солнце растет площадь солнечных пятен, что может привести к новым вспышкам.

На данный момент специалисты считают, что стабилизация геомагнитной обстановки возможна не ранее начала следующей недели, и 30 сентября руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что на Земле началась магнитная буря категории G3+, самая крупная за последние три месяца. По его словам, подобные события последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца. По его словам, повышенная солнечная активность продолжает значительно осложнять обстановку в околоземном космическом пространстве.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ