В YouTube сообщили о запуске программы второго шанса для блогеров

На платформе YouTube запустили программу Second Chance («Второй шанс») по предоставлению заблокированным блогерам возможности вернуться к своей деятельности на видеохостинге. Об этом 9 октября сообщили на сайте пресс-службы платформы.

«Мы знаем, что многие авторы, чьи аккаунты были заблокированы, заслуживают второго шанса. YouTube развивался и менялся за последние 20 лет, и у нас тоже были вторые шансы наладить отношения с нашим сообществом. Наша цель — предоставить эту возможность авторам, которые имеют право подать заявку», — говорится в публикации.

По информации пресс-службы, данная программа распространяется на тех пользователей, которые уже попробовали все иные способы обжалования блокировки. Для разблокировки аккаунта специалисты будут в индивидуальном порядке рассматривать все заявления с учетом характера предыдущих нарушений.

Помимо этого, тем блогерам, чьи каналы на платформе были заблокированы за нарушения авторских прав, не удастся запустить новый канал и подключить функцию монетизации. Уведомление о доступности новой программы появится на YouTube Studio в ближайшие месяцы.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров 30 сентября сообщил, что платформа ежедневно блокирует около 100 каналов, связанных с пропагандой терроризма и жестоким обращением с людьми. По словам предпринимателя, если учитывать все виды удаляемого контента — аккаунты, группы, каналы и публикации, то каждую неделю с платформы исчезает почти 1 млн единиц информации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ