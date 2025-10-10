Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
Мир
Дмитриев сообщил о продолжении переговоров РФ и США на базе соглашений на Аляске
Мир
В Кремле указали на отчаянные попытки властей Молдавии удержать власть
Мир
Минкоммерции КНР заявило о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
Мир
В Китае пообещали дать ответ США на запрет полетов над Россией
Армия
Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила 605 украинских дронов за неделю в ДНР
Мир
СМИ сообщили об обсуждениях в Британии отставки советника Стармера Пауэлла
Мир
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг ракет Tomahawk для Киева
Мир
В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Количество погибших при наводнениях в Мексике увеличилось до 41 человека
Мир
СМИ узнали о взятии Пакистаном под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Хабаровске
Мир
В Израиле заявили о ликвидации тоннелей ХАМАС после возвращения всех заложников
Мир
Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море
Мир
FT узнала о координации США ударов Украины по энергетике России
Общество
СМИ сообщили о частичном признании вины блогером Ефремовым в экстремизме

В YouTube сообщили о запуске программы второго шанса для блогеров

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На платформе YouTube запустили программу Second Chance («Второй шанс») по предоставлению заблокированным блогерам возможности вернуться к своей деятельности на видеохостинге. Об этом 9 октября сообщили на сайте пресс-службы платформы.

«Мы знаем, что многие авторы, чьи аккаунты были заблокированы, заслуживают второго шанса. YouTube развивался и менялся за последние 20 лет, и у нас тоже были вторые шансы наладить отношения с нашим сообществом. Наша цель — предоставить эту возможность авторам, которые имеют право подать заявку», — говорится в публикации.

По информации пресс-службы, данная программа распространяется на тех пользователей, которые уже попробовали все иные способы обжалования блокировки. Для разблокировки аккаунта специалисты будут в индивидуальном порядке рассматривать все заявления с учетом характера предыдущих нарушений.

Помимо этого, тем блогерам, чьи каналы на платформе были заблокированы за нарушения авторских прав, не удастся запустить новый канал и подключить функцию монетизации. Уведомление о доступности новой программы появится на YouTube Studio в ближайшие месяцы.

Реклама на паузу: блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей
В чем причина и почему общий объем взысканий вырос почти в 11 раз

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров 30 сентября сообщил, что платформа ежедневно блокирует около 100 каналов, связанных с пропагандой терроризма и жестоким обращением с людьми. По словам предпринимателя, если учитывать все виды удаляемого контента — аккаунты, группы, каналы и публикации, то каждую неделю с платформы исчезает почти 1 млн единиц информации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025