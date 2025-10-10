Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на концерте артистов из России в Пхеньяне по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) и лично поблагодарил их за выступление. Об этом 10 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Уточняется, что Ким Чен Ын поднялся на сцену и выразил благодарность российским артистам. Также лидер КНДР сказал, что это мероприятие внесет ощутимый вклад в дальнейшие отношения между странами.
Выступления прошли в театре «Мансудэ», где выступили заслуженный артист России, певец и автор песен SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), артисты Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.
ЦТАК 9 октября сообщило, что в Пхеньян по приглашению минкульта КНДР в честь 80-летия ТПК прибыла делегация Минкульта РФ, в составе которой был также SHAMAN. В аэропорту делегацию встретили представители минкульта КНДР и смежных ведомств, а также посол РФ при КНДР.
