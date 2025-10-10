В Госдуме предложили возмещать работникам использование личных гаджетов

Работодатель должен обеспечить сотрудников необходимой техникой и связью для выполнения рабочих обязанностей или компенсировать расходы, если работники используют свои гаджеты. Об этом 10 октября заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что, если работник использует личный мобильный телефон или другие устройства для выполнения рабочих функций, работодатель обязан предоставить соответствующее оборудование или компенсировать расходы на использование личных гаджетов.

«Для того чтобы выполнять рабочие поручения и функции, работодатель как минимум должен обеспечить вас связью, телефоном, другой аппаратурой либо компенсировать это использование», — сказал Нилов в беседе с ТАСС.

Растет тенденция использования личных гаджетов и интернета для рабочих целей, что создает вопрос о компенсации сотрудникам. Нилов предложил обязать работодателей указывать в трудовых договорах условия возмещения этих расходов.

По его мнению, действующие нормы Трудового кодекса не обеспечивают достаточной защитой права работников, и поэтому был разработан законопроект, конкретизирующий правила компенсации за использование личного оборудования в рабочих целях.

Нилов 7 октября выступил с предложением ежегодной индексации зарплат в России для всех сфер. Уточнялось, что юристы работают над поправкой к Трудовому кодексу, целью которой станет внесение в статью об увеличении зарплаты гибких механизмов, которые бы стимулировали не просто формальное выполнение, а реальный рост доходов каждого сотрудника.

