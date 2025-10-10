Индонезия отказала в выдаче виз израильским гимнастам для участия в ЧМ-2025
Правительство Индонезии откажет членам сборной Израиля в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Об этом 9 октября сообщил координирующий министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Правительство Индонезии отказало в выдаче виз израильским спортсменам, которые должны были принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте 19–25 октября 2025 года», — написал он.
По его информации, данный шаг был предпринят в связи со стремлением Индонезии поддержать независимость Палестины. Ранее, в июле, Федерация гимнастики Израиля рассказала, что получила заверения от индонезийских официальных лиц о допуске к соревнованиям.
