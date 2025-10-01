Россияне завоевали пять медалей на ЧМ по легкой атлетике в Нью-Дели
В пятый день чемпионата мира по легкой атлетике среди паралимпийцев сборная России завоевала пять медалей. Соревнование прошло 1 октября в Нью-Дели.
Золотую медаль в толкании ядра в классе F36 завоевал Владимир Свиридов, а бронзу в этой же дисциплине взял Алан Кокойты.
Кроме того, золотыми медалями отличились Анна Кулинич-Сорокина в беге на 400 м (T12) и Александр Костин на дистанции 5 тыс. м (T13). Бронзовую награду в беге на 100 м (T37) забрала Виктория Сланова.
Российская легкоатлетка Полина Кнороз 11 августа в третий раз выиграла чемпионат России (ЧР) по прыжкам с шестом, показав второй результат по миру. Ее прыжок составил 4,86 м. До мирового рекорда ее не хватило 5 см.
