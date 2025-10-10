Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
На Украине в Киеве прогремели взрывы, работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 октября сообщило украинское издание ТСН.
«Взрывы в Киеве: работает ПВО», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях.
Украинское издание «Общественное» 7 октября сообщило, что на Украине в Харькове и Полтаве прогремели взрывы. Уточняется, что после в Харькове возникли перебои электроснабжения, кроме того, в Немышлянском районе города произошел пожар.
