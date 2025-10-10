Названы города — лидеры по доступности жилья в России

Реклама
Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья во всех мегаполисах страны в октябре превысила 100 тыс. рублей, рассказали в федеральной компании «Этажи».

Подземный вход: как серые схемы превращают московские подвалы в апартаменты
Жители судятся с новыми «соседями», которые переделывают общедомовую собственность в комнаты, склады и магазины

«Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в России демонстрирует рекордно низкую годовую динамику, относительно октября прошлого года рост составил всего 0,7%. Такого не отмечалось с 2018 года, когда средняя цена снижалась на 3,7%, после этого цены демонстрировали активный рост», — сказал ведущий аналитик компании Александр Иванов.

Несмотря на это, по словам эксперта, в октябре во всех городах-миллионниках России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья преодолела уровень в 100 тыс. рублей. Еще в начале года в Волгограде и Челябинске она была 96 тыс. рублей и 98,6 тыс. рублей соответственно. Мало того, сменились лидеры рейтинга доступности средней цены квадратного метра, долго время первые три строчки занимали Волгоград и Омск.

Теперь, по данным аналитиков, на первом месте по доступности средней цены квадратного метра готового жилья среди городов-миллионников Челябинск (100,4 тыс. рублей), на втором Волгоград (100,5 тыс. рублей), на третьем Воронеж (108,2 тыс. рублей), Омск же занимает четвертое место со средней стоимостью 111,3 тыс. рублей.

Также в десятке лидеров: Пермь (118,4 тыс. рублей), Самара (123,6 тыс. рублей), Красноярск (128,5 тыс. рублей), Уфа (130,3 тыс. рублей), Краснодар (132,5 тыс. рублей) и Новосибирск (132,6 тыс. рублей).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домашний рычаг: в России изменились города — лидеры по доступности жилья

