Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушное пространство Польши нарушил неизвестный объект
Армия
Белоусов назвал освобождение Могрицы в Сумской области стратегическим успехом
Происшествия
Один человек погиб и восемь ранены при атаках ВСУ на Запорожскую область
Общество
Воробьев доложил Путину о развитии экономики Подмосковья
Мир
Актер Джордж Клуни покинул свой дом во Франции из-за лесных пожаров
Общество
Паулс пожаловался на «попорченные нервы» из-за слухов об отмене концертов
Мир
Американец сорвал в лотерею джекпот в $800 млн
Происшествия
Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на логистический центр в Пензе
Общество
ЦИК зарегистрировала 11 партий на выборах в Госдуму
Авто
Эксперт объяснил разницу в резиновой смеси летних и зимних шин
Происшествия
В Татарстане члены детской хоккейной команды пострадали в ДТП
Мир
Туск не смог подтвердить российскую принадлежность упавшей в Польше ракеты
Авто
В Москве показали уникальный спортивный внедорожник на шасси УАЗа
Общество
Актера Фоменко оштрафовали за неуплату другого взыскания
Общество
В Совете безопасности РФ отметили уменьшение миграционного потока в Россию
Мир
Количество жертв землетрясения в Японии достигло 34 человек
Происшествия
Ночные атаки ВСУ на склады Wildberries. Что известно
Мир
Al Jazeera сообщила о гибели семи человек при обстрелах сектора Газа

Домашний рычаг: в России изменились города — лидеры по доступности жилья

Самые дешевые квартиры среди мегаполисов продаются в Челябинске и Воронеже
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российскими городами-миллионниками с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке долгое время оставались Волгоград и Омск, но в этом году в лидеры вышли Челябинск и Воронеж, рассказали «Известиям» участники рынка. При этом средняя стоимость квадратного метра в октябре 2025 года превысила 100 тыс. рублей. По мере снижения ключевой ставки цены на вторичном рынке начнут расти активнее, догоняя новостройки, прогнозируют эксперты. О том, какие изменения могут произойти на вторичке, — в материале «Известий».

Впервые с 2018 года

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья во всех мегаполисах страны в октябре превысила 100 тыс. рублей, рассказали «Известиям» участники рынка. Еще в начале года в Волгограде и Челябинске она составляла 96 тыс. рублей и 98,6 тыс. рублей соответственно.

Сменились и лидеры рейтинга доступности средней цены квадратного метра. Долго время первые строчки занимали Волгоград и Омск. Теперь же, по данным аналитиков федеральной компании «Этажи», на первом месте по доступности средней цены квадратного метра готового жилья среди городов-миллионников оказался Челябинск, Волгоград и Воронеж. Омск же переместился на четвертое место.

— Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в России демонстрирует рекордно низкую годовую динамику, относительно октября прошлого года рост составил всего 0,7%, — отметил ведущий аналитик компании Александр Иванов. — Такого не отмечалось с 2018 года, когда средняя цена снижалась на 3,7%, после этого цены демонстрировали активный рост.

Также в десятке лидеров по доступности жилья оказалась Пермь, Самара, Красноярск, Уфа, Краснодар и Новосибирск.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в сентябре 2025 года на вторичном рынке городов-миллионников отмечался умеренный рост цен. В среднем по 16 мегаполисам медианная стоимость квадратного метра готового жилья достигла 145 тыс. рублей. При этом совокупный объем предложения за месяц снизился на 2,6%.

— В сентябре стоимость вторичной недвижимости показала рост более чем на 1% только в четырех миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Челябинске, — отметил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. — В остальных городах изменения оказались в пределах процента, а в Уфе зафиксировано снижение на 1,6%.

По его словам, динамика связана с сокращением предложения и ростом покупательской активности, сформированным на фоне начавшегося в июне цикла снижения ключевой ставки.

Подземный вход: как серые схемы превращают московские подвалы в апартаменты
Жители судятся с новыми «соседями», которые переделывают общедомовую собственность в комнаты, склады и магазины

Почему дорожает вторичка

Вторичка стоит дешевле нового жилья во всех российских городах-миллионниках, за исключением Москвы, отметили в аналитическом центре «Движение.ру». Столичная аномалия объясняется большим объемом выставленного на вторичном рынке дорогого жилья премиального и элитного классов, расположенного в основном в центральных районах, которое и тянет вверх среднюю стоимость квадратного метра.

Рынок доступных квартир в пределах старой Москвы сегодня формируется в панельных домах 70-х годов постройки. Это девяти-, 12-, 14-этажные здания с типовыми планировками, низкими потолками и небольшими кухнями, сказала партнер агентства недвижимости «Миррион» и аналитик по недвижимости Ольга Хабнер.

— Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 180–200 тыс. рублей, — отметила эксперт. — Несмотря на моральное устаревание, такие районы сохраняют популярность за счет развитой инфраструктуры, транспортной доступности и привычной городской среды. Дома 80–90-х годов уже относятся к более позднему поколению массовой застройки и отличаются улучшенной планировкой и комфортом. В зависимости от локации стоимость квадратного метра в таких домах варьируется от 250 до 350 тыс. рублей.

Рынок вторичного жилья в России остается крайне неоднородным — говорить о средней цене по стране можно лишь условно, отметила директор по продукту «ОМ Девелопмент» Диана Насирова. По итогам лета 2025 года стоимость квадратного метра на вторичке в среднем составляла 130–135 тыс. рублей, но если не учитывать две столицы, этот показатель снизится до 95–105 тыс. рублей.

— Самое доступное жилье представлено в городах с невысоким уровнем доходов и изношенным жилым фондом, — сказала она. — Это, например, Барнаул, Чита, Тольятти, Астрахань, Саратов, где цены находятся в пределах 70–90 тыс. рублей за квадрат. В отдельных моногородах жилье может стоить еще дешевле, но такие объекты характеризуются крайне низкой ликвидностью.

При средней цене метра на вторичке в 150 тыс. рублей в десятке городов «квадрат» стоит в более чем шесть раз дешевле, то есть менее 25 тыс. рублей, добавил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. В этом антирейтинге, например, локации с многолетним оттоком населения: Духовщина, Сурск, Комсомольск, Пыталово, Мантурово, Солевычегодск. А также населенные пункты, где в 1990-е годы закрылись градообразующие предприятия: Кизел, Инта, Воркута.

— Или где общее состояние хозяйства, инфраструктуры и рынка труда не мотивирует жителей оставаться в нем, например Печора, Бакал, — отметил он.

Игра в монополию: управляющие компании предложено штрафовать за недопуск операторов связи в дома
Сумма может доходить до 500 тыс. рублей

Что будет с рынком недвижимости

Старый панельный фонд будет дорожать медленно: молодое поколение покупателей все чаще выбирает новые сценарии жизни и стремится к современному качеству среды — большим окнам, высоким потолкам, удобным планировкам и благоустроенным дворам, добавила Ольга Хабнер.

— Основной платежеспособный спрос постепенно перетекает в новый фонд, а самым доступным комфортным жильем в Москве остается продукт реновации в диапазоне 300–450 тыс. рублей за квадратный метр, — пояснила она.

Вторичный рынок традиционно реагирует быстрее первичного на удешевление заемных средств, поскольку доля ипотечных сделок здесь выше, отметил Евгений Белокуров. Накопившийся за весну и начало лета отложенный спрос постепенно выходит на рынок, что приводит к оживлению сделок и умеренному росту цен в наиболее востребованных сегментах.

— В ближайшие месяцы можно ожидать сохранения этой тенденции: снижение ставок и сезонный фактор будут поддерживать активность покупателей, а вымывание бюджетных лотов приведет к постепенному смещению медианной стоимости «квадрата» вверх, — полагает эксперт.

По мнению гендиректора VSN Group Яны Глазуновой, в случае очередного снижения ключевой ставки и, соответственно, ставки по ипотеке появится больше желающих приобрести готовую квартиру с небольшой доплатой в виде кредитных средств.

— Не думаю, что как-то значительно будет меняться цена на вторичном рынке в целом, — считает эксперт. — В течении шести месяцев при дальнейшем снижении ключевой ставки и вследствие сезонного спроса цены начнут расти, а интересные лоты «вымываться» с рынка.

Сейчас рынок удерживают инфляционные процессы и ограниченное предложение ликвидного жилья, отмечают эксперты.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026