В минэнерго Боливии допустили срыв совместного с РФ литиевого проекта

Российско-боливийское соглашение о строительстве завода по производству карбоната лития так и не получило одобрения в парламенте республики, а после смены власти его условия будут пересмотрены. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы минэнерго по планированию и энергетическому развитию Фредди Густаво Веласкес.

«Проект так и не получил одобрение в законодательной ассамблее. Сейчас нет никаких признаков того, что это произойдет до смены власти. Проект оказался политизирован, поэтому это рассмотрение предпочли отложить до следующей администрации», — сказал он.

По его словам, есть большая вероятность того, что литиевые контракты будут пересмотрены. Будут проведены повторный анализ, оценка условий контракта.

«Очень вероятно, что весь процесс начнется с нуля», — уточнил он.

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