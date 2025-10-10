Обгонный блок: госдолг развивающихся стран растет вдвое быстрее богатых

Рост госдолга развивающихся государств существенно обогнал этот же показатель у развитых. С 2010-го до 2024-го их заимствования увеличились в 3,7 раза (на $23 трлн), тогда как «богатых» — в 1,7 раза (почти $28 трлн), подсчитали эксперты ЦМАКП («Известия» проанализировали материалы). Тем не менее две трети мирового объема долга приходятся именно на развитые страны, в частности на США, Китай и Японию. Увеличение глобальных заимствований, вероятно, станет одной из основных проблем мировой экономики, считают аналитики. Рост долгового бремени повышает риски финансовых кризисов и волатильности на рынках. Из-за чего увеличивается мировой госдолг, в каких странах есть большой риск дефолта и что происходит в России — в материале «Известий».

Почему растет глобальный госдолг

Совокупный объем мирового госдолга уже достиг рекордной суммы — около $102 трлн (92% мирового ВВП). Это становится риском для стабильности экономики — вероятно, заимствования будут одной из глобальных экономических проблем следующих десятилетий, заявили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем аналитическом обзоре «Тренды развития крупнейших экономик мира: США, зоны евро и Китая» («Известия» его изучили).

В материале отмечается, что опережающими темпами в последние годы увеличивается госдолг развивающихся стран. Если за 15 лет (в 2010–2024 годах) заимствования «богатых» государств выросли в 1,7 раза (почти на $28 трлн), то развивающихся — в 3,7 раза (на $23 трлн). К концу 2024-го на развитые страны пришлось две трети госдолга от всего объема — $70 трлн, тогда как на развивающиеся — порядка $32 трлн.

При этом у развивающихся стран высокая чувствительность к величине долга. Это связано с несколькими причинами: недостаток собственных доходов (в частности, налоговых), различие в фазах экономического развития и характере бюджетных приоритетов, полагает и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

— В «богатых» странах инфраструктурный базис сформирован — там заимствования чаще направляются на поддержание существующего уровня жизни. В то же время в развивающихся это происходит для наращивания производственного и институционального потенциала. Поэтому ускоренный рост долга во многом продиктован задачами догоняющего развития, — пояснила эксперт.

Впрочем, значительные объемы госзаимствований были и ранее — например, в США после Второй мировой войны, обратили внимание специалисты ЦМАКП. Сейчас ситуация изменилась — увеличение связано также со ставками и дефицитом бюджета стран.

— Кроме того, ставки по госдолгу развивающихся стран заведомо выше, поэтому расходы на обслуживание больше. При этом устойчивость экономики и генерация бюджетных доходов, как правило, ниже — это создает риск возникновения для этих стран замкнутого цикла: «рост долга — рост расходов на обслуживание долга — рост долга», — пояснил «Известиям» ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков.

В предыдущие годы заимствования наращивали в основном развитые страны в условиях либо активного роста их собственных экономик, либо расширения экономик развивающихся государств (которые инвестировали в госдолг «богатых»), продолжил Роман Волков. При этом ряд значимых факторов — увеличение торговых барьеров и санкций, геополитического напряжения — указывает на то, что такое замедление мировой экономики сохранится в среднесрочной перспективе, добавил он.

Чем опасно увеличение госзаимствований

Рост госдолга повышает налоговую нагрузку на бизнес, а также приводит к оттоку капитала из стран с высоким уровнем заимствования, уверен заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Как отмечают эксперты ЦМАКП в своем материале, глобальный госдолг имеет высокую концентрацию — примерно треть его объема приходится на США, вместе с Китаем они формируют уже половину, а с Японией — уже 60%.

То есть по абсолютным цифрам сейчас лидируют Штаты — у них $37 трлн госдолга, Китай — более $14 трлн, Япония — $10 трлн, обратил внимание ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Кроме того, среди крупнейших значений по уровню госзаимствований при сопоставлении с размером экономики страны сейчас лидируют Судан (выше 250% ВВП), Япония (236% ВВП), а также Греция (более 140% ВВП) и Италия (135% ВВП), отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В то же время минимальный госдолг у небольших экономик — Макао (околонулевой) и Бруней (2,2% ВВП) благодаря доходам от нефти и газа, отметил Игорь Расторгуев.

Риски дефолта существуют преимущественно в развивающихся странах — там велика доля именно внешнего долга, короткие сроки погашений и узкая подушка резервов, обратил внимание Владимир Чернов. Для сравнения, внутренний долг, как правило, управляем из-за локальной инвесторской базы и инструментов денежно-кредитной политики, но при высоких ставках он тоже может быстро дорожать и давить на банки, добавил он.

Например, рейтинговое агентство S&P выделяет «зону риска»: Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Венесуэла, Замбия, Гана и Аргентина, где вероятность дефолта в 2025–2027 годах оценивается в 75%. Последняя уже пережила девять дефолтов в своей истории, самый недавний — в 2020 году, обратил внимание Игорь Расторгуев.

В среднесрочной перспективе рост госдолга в крупнейших экономиках мира будет вести к увеличению налогового бремени и замедлению экономического роста, полагает Александр Абрамов из Президентской академии.

Какие есть риски для России от роста глобального госдолга

Для россиян основные риски связаны с «импортом» нестабильности через глобальные экономические каналы, уверен Игорь Расторгуев из AMarkets. То есть критический уровень госдолга крупнейших экономик создает угрозу «девальвационного домино» — синхронного ослабления ведущих мировых валют. Это, в свою очередь, отразится на курсе рубля и покупательной способности.

Если развитые страны столкнутся с долговыми кризисами, замедлится мировой экономический рост, что негативно скажется на спросе на российский экспорт — от энергоносителей до металлов, полагает эксперт. Сейчас МВФ прогнозирует темп прироста мирового ВВП на уровне 3–3,1% в 2025–2026 годах. У ООН и Всемирного банка ожидания на эти два года ниже — 2,9 и 3% соответственно.

— Кроме того, высокий глобальный долг ведет к росту процентных ставок в мире — это удорожает заимствования для всех участников рынка, включая российские компании. В результате в условиях санкций появляются дополнительные сложности с доступом к финансированию, — пояснил Игорь Расторгуев.

На вопрос «Известий» о рисках роста глобального госдолга для России Минфин посоветовал обратиться в ЦБ и Минэк. Редакция также направила запросы. В нашей стране объем заимствований всё же остается низким — менее 15% ВВП, обратил внимание Владимир Чернов. Это дает запас прочности, но расходы на его обслуживание растут из-за высоких доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ). Зависимость от внутренних источников финансирования снижает внешние риски, но усиливает чувствительность к спросу со стороны местных инвесторов и к ключевой ставке, которая остается всё еще высокой — 17% годовых.

Так, около 82% российского долга — внутренний, номинированный в рублях, он не подвержен валютным рискам, обратил внимание Игорь Расторгуев. При этом для поддержания ситуации важны сбалансированная бюджетная политика и контроль за темпами заимствований.