Около 12 тысяч жилищных сертификатов выдано переселенцам в Курской области

Фото: ТАСС/Егор Алеев
В Курской области продолжается масштабная работа по предоставлению жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате обстрелов. На сегодняшний день выдано 11 997 сертификатов на общую сумму 74,24 млрд рублей, сообщили «Известиям» в министерстве строительства Курской области.

«Люди потихоньку возвращаются, но живем пока на адреналине»
Как обустроились переселенцы из курского приграничья, что происходит в освобожденных поселках и почему жители не могут приехать обратно

Большая часть сертификатов была выдана за последние два года. В 2024 году выдано 6,2 тыс. сертификатов, в 2023 году — 5,3 тыс., а в 2023-м — 447 (до полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже обстреливали приграничные села). Средняя сумма, на которую могут рассчитывать люди, потерявшие жилье, составляет 6 млн рублей и зависит от площади утраченной недвижимости. Купить жилье с помощью сертификата можно как на территории Курской области, так и в любом другом регионе России.

В первую очередь сертификаты предоставляются льготным категориям граждан. К ним, в частности, относятся: семьи, имеющие детей до 18 лет, или в которых есть участники специальной военной операции (СВО). Несмотря на меры поддержки, десятки тысяч человек в регионе остаются лишенными жилья. По данным курского комитета региональной безопасности, в области действуют 53 пункта временного размещения (ПВР), где проживает более 4500 человек. Еще 38 ПВР находятся в резерве. Среди жителей ПВР — 977 граждан, эвакуированных в 2022 году из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В регионе сохраняется режим контртеррористической операции (КТО). С февраля текущего года вынужденные переселенцы имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 65 тыс. рублей, которая будет действовать до отмены режима КТО. При частичной утрате имущества первой необходимости (стол, стулья, холодильник, плитка, ТВ и пр.) компенсируется 78,3 тыс. рублей, при полной — 156,7 тыс. рублей. Получившие легкий вред здоровью в результате ЧС имеют право на 313 тыс. рублей, средний или тяжкий вред — 627 тыс. При гибели или смерти человека семье выделяется 1,5 млн рублей. Предусмотрены меры по покрытию средств за аренду жилья — от 20 до 40 тыс. рублей в месяц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курская — на безопасность: как живет приграничье после освобождения от боевиков ВСУ

