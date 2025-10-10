Курская — на безопасность: как живет приграничье после освобождения от боевиков ВСУ

Взятие Юнаковки, закрытая для въезда Суджа, рои вражеских дронов на региональных трассах, охота за гражданскими машинами, налеты на областной центр — ситуация в Курской области остается напряженной. Тысячи беженцев продолжают жить в пунктах временного размещения, над городами периодически воют сирены воздушной тревоги. Специальный корреспондент «Известий» побывал в Курской области и увидел, что изменилось здесь за семь месяцев после изгнания ВСУ.

Село-крепость

Военная новость № 1 — взятие украинской Юнаковки, что в 6 км от границы с Россией и в 30 км от Сум. К селу наши войска начали подбираться еще весной, на подход и штурм ушло несколько месяцев. Юнаковка играла для ВСУ стратегическую роль , неоднократно отмечали в Генштабе МО РФ. Через нее шло снабжение украинской группировки для удара по Курской области (в том числе перебрасывалась техника — танки, бронемашины, артиллерия), а потом — для обороны. По сути, она являлась важным транспортным хабом. Само село было превращено в крепость.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Юнаковку взяли десантники группировки «Север» при поддержке других подразделений и авиации. Выйти с позиций для ротации штурмовикам пока не удается, бои продолжаются уже в окружающих лесополосах. Следующий крупный населенный пункт, стоящий на пути наших войск, — сами Сумы. Впрочем, как отмечают воюющие командиры, говорить о скором взятии областного центра рано: противостоит нашей армии на этом участке большая группировка ВСУ, сопротивление она оказывает ожесточенное.

Задача российских войск в Сумской области остается прежней — создание буферной зоны вблизи границы, чтобы предотвратить возможность обстрелов Курщины из ствольной и реактивной артиллерии. Штурмовая работа ведется малыми группами — от двух до пяти человек, дабы не создавать скопления людей. Передвижения в местах боев осуществляются преимущественно на багги и мотоциклах.

«Крылья», камикадзе, «матки»

Напастью для Курской области остается засилье дронов — «крыльев» (беспилотников самолетного типа) и камикадзе-fpv. Число их, по словам бойцов и гражданских, за последние полгода увеличилось едва ли не в разы: некоторые внутренние трассы стали сплошной «красной зоной». Страдает всё приграничье — Суджанский, Кореневский, Большесолдатский, Беловский, Глушковский районы. Двух-трех дней не проходит, чтобы fpv не поразили жилой дом или автомобиль с мирными людьми. Въезд в Суджу и окрестные села в целях безопасности запрещен. Впрочем, враг атакует и Курск, и Курчатов, и Рыльск: системы ПВО сбивают дроны ежесуточно.

Внимание, воздух Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Причины столь острой ситуации, объясняют военные, в том, что ВСУ увеличили число расчетов БПЛА в Сумской области, сделав ставку именно на них : на некоторых участках воздух буквально гудит от винтов. Играют роль и технические аспекты. Так, к примеру, выросла длина катушки оптоволокна, а с ней и глубина проникновения на нашу территорию коптеров. «Крылья» несут с собой ретрансляторы, способные увеличивать ту же длину передаваемого сигнала. Некоторые беспилотники — так называемые матки — перевозят на борту по несколько маленьких камикадзе, которые, найдя цель, атакуют ее.

Спасенные из плена

Недавно состоялся обмен с Киевом военнопленными. В Россию вернулись 20 гражданских, 10 из них — из Суджанского района, в основном пожилые люди. В феврале 2025-го их отправили в Сумы. Все освобожденные прошли немедленный медицинский осмотр, одному человеку потребовалась госпитализация. В плену остаются еще шесть суджанцев.

Суджа сегодня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Отметим, что без постоянного жилья на Курщине остаются тысячи человек. Как сообщили «Известиям» в курском комитете региональной безопасности, сегодня в области задействованы 53 пункта временного размещения, в которых проживает более 4,5 тыс. человек (еще 38 ПВР в резерве), в том числе 977 граждан из ЛДНР, Херсонской области и Запорожья, эвакуированные в 2022 году.

Приграничное село Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В регионе сохраняется режим контртеррористической операции. Вынужденные переселенцы с нынешнего февраля имеют право на получение ежемесячной выплаты в 65 тыс. рублей, мера сохраняется до отмены КТО. При частичной утрате имущества первой необходимости (стол, стулья, холодильник, плитка, ТВ и пр.) компенсируется 78,3 тыс. рублей, при полной — 156,7 тыс. рублей. Получившие легкий вред здоровью в результате ЧС имеют право на 313 тыс. рублей, средний или тяжкий вред — 627 тыс. При гибели или смерти человека семье выделяется 1,5 млн рублей. Предусмотрены меры по покрытию средств за аренду жилья — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц.

Документ на новый дом

Наиболее актуальным для переселенцев остается вопрос получения сертификатов на новое жилье. Многие жалуются, что не могут получить заветный документ, вынуждены второй год ютиться по съемным углам или в ПВР.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В министерстве строительства Курской области «Известиям» прокомментировали, что всего на сегодняшний день выдано 11 997 сертификатов на общую сумму 74,24 млрд рублей. Из них в нынешнем году — 6,2 тыс., в прошлом — 5,3 тыс., в 2023-м — 447 (до полномасштабного вторжения ВСУ уже обстреливали приграничные села).

В первую очередь сертификаты выдаются льготным категориям, к которым, в частности, относятся семьи, имеющие детей до 18 лет, или в которых есть участники СВО. Средняя сумма, на которую может рассчитывать погорелец, согласно опросам, проведенным «Известиями», — 6 млн рублей, в зависимости от площади утерянного. Купить жилье возможно как в Курской области, так и в других регионах России.

Вернуться обратно

Те, кто постоянно колесит опасными дорогами, — курские добровольцы и волонтеры. Один из них — священник Александр Зинченко, помощник начальника ФСИН региона по организации работы с заключенными. Последние полгода он мотается с теробороновцами по освобожденным приходам, оценивает их состояние и вывозит уцелевшие святыни. Часть храмов, по его словам, уничтожены до основания — в той же Малой Локне, Погребках. Какие-то серьезно повреждены — в Черкасском Поречном, в Судже.

Священник Александр Зинченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В сельце Озерки Беловского района священнику удалось вывезти икону Архангела Михаила, в Заолешинках — Ильи Пророка, в селе Уланок — две иконы Божией Матери, на обороте которых было написано — «Первый раз спасены в Гражданскую войну, второй — в Великую Отечественную». В храме Иоана Предтечи в суджанской Махновке икона Богоматери мироточила…

Особой болью для курян остается трагедия Горнальского мужского монастыря — важной святыни православного мира, которому более 300 лет.

Зажженные свечи в суджанской церкви Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В монастыре многие годы хранилась чудотворная икона Пряжевская, помогающая в исцелении. Как рассказал «Известиям» его настоятель отец Питирим, вынужденный перебраться в Курск, икона была вывезена из обители еще в самом начале СВО — из-за близости к границе и обстрелов. Сейчас по благословению владыки ее выставляют в разных городах Курской области на поклонение.