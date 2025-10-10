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Силуанов заявил об ответе РФ на схему с «репарационным кредитом» для Украины

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Россия адекватно ответит на заморозку своих замороженных активов, заявил «Известиям» глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Это наши деньги — мы будем биться за замороженные резервы до последнего»
Министр финансов Антон Силуанов — о работе с иностранным бизнесом, приватизации, оптимизме и джазе

Министр ответил на вопрос, будет ли Россия считать схему с предоставлением Украине «репарационного кредита» на €140 млрд конфискацией своих замороженных активов.

«То, что уже заморожены активы, это есть, по сути дела, грабеж наших активов и имущества. Мы ответим абсолютно адекватно, об этом уже не раз говорилось. У нас тоже есть замороженные активы, которые будут использованы точно таким же образом, как с ними поступят наши европейские партнеры», — заявил он.

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