Силуанов заявил об ответе РФ на схему с «репарационным кредитом» для Украины
Россия адекватно ответит на заморозку своих замороженных активов, заявил «Известиям» глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Министр ответил на вопрос, будет ли Россия считать схему с предоставлением Украине «репарационного кредита» на €140 млрд конфискацией своих замороженных активов.
«То, что уже заморожены активы, это есть, по сути дела, грабеж наших активов и имущества. Мы ответим абсолютно адекватно, об этом уже не раз говорилось. У нас тоже есть замороженные активы, которые будут использованы точно таким же образом, как с ними поступят наши европейские партнеры», — заявил он.
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