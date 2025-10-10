Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии назвали катастрофой для Украины приобретение США Гренландии
Мир
Беженец рассказал о замеченных в Красноармейске наемниках из Франции и Британии
Общество
В ЛДПР предложили создать бюджетную «Карту путешественника» для студентов
Общество
Эксперт назвал самые опасные приемы слежки за возлюбленными
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –7 градусов в Москве 19 января
Мир
Количество погибших в результате схода с рельсов поездов в Испании выросло до 21
Экономика
В РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока
Общество
Вице-спикер СФ рассказал о преимуществах второго пакета антифрод-законов
Мир
В посольстве РФ в Швеции рассказали о разрушении системы безопасности судоходства на Балтике
Мир
В штурмовых подразделениях ВСУ начали числиться «мертвые души»
Общество
Потребность работодателей в кадрах упала до минимума за шесть лет
Мир
СМИ сообщили о попытке США узнать о военной инфраструктуре Гренландии
Спорт
ФК «Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» в матче чемпионата Испании со счетом 2:1
Мир
На Украине сообщили о возможных отключениях света более чем на 16 часов
Общество
В ГД предложили наделить МВД полномочиями по делам о содержании животных
Мир
СМИ сообщили о внимании Трампа к Канаде на фоне уязвимости страны перед Россией
Общество
В Госдуме заявили о рассмотрении законопроекта по ежегодной индексации зарплат

Постпред РФ в Женеве рассказал о перспективах контактов с США по разоружению

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Представители США на Конференции по разоружению (КР) прекратили антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом, они демонстрируют заинтересованность в возобновлении рабочих контактов с российской делегацией, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Кризисные проявления: Лавров на языке зулу предложил концепцию развития мира
О чем еще говорил глава МИД России на площадке Генассамблеи ООН

«В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе КР. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом. И в этом нельзя не заметить отличие позиции США от записных европейских русофобов. Представители США дают понять, что заинтересованы в возобновлении рабочих контактов на конференции», — отметил дипломат.

В то же время Гатилов подчеркнул, что взаимодействие с США по-прежнему носит весьма ограниченный характер, если не считать отдельные спорадические контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сразу после выборов, на которых одержал победу глава Белого дома Дональд Трамп, американцы заняли открыто выжидательную позицию, занимаясь в основном отслеживанием дискуссий. Объяснялось это во многом «пересменкой» в Госдепартаменте США, которая затронула и команду, отвечающую за вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе в Женеве.

«Тем не менее, для содержательного взаимодействия России и США на Конференции по разоружению необходимо сначала создать для этого соответствующие условия. Здесь имеется в виду «разморозка» наших двусторонних отношений на основе взаимного уважения интересов (работа на этом направлении ведется) и перезапуск стратегического диалога с учетом новых военно-политических реалий. Только в этом случае станут возможны контакты по существу с американской стороной как на КР, так и в других многосторонних форматах», — заключил постпред РФ в Женеве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова в течение года добровольно соблюдать основные положения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, если аналогичный шаг сделают США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наблюдай, но проверяй: РФ и США движутся к диалогу по разоружению

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026