Постпред РФ в Женеве рассказал о перспективах контактов с США по разоружению
Представители США на Конференции по разоружению (КР) прекратили антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом, они демонстрируют заинтересованность в возобновлении рабочих контактов с российской делегацией, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе КР. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом. И в этом нельзя не заметить отличие позиции США от записных европейских русофобов. Представители США дают понять, что заинтересованы в возобновлении рабочих контактов на конференции», — отметил дипломат.
В то же время Гатилов подчеркнул, что взаимодействие с США по-прежнему носит весьма ограниченный характер, если не считать отдельные спорадические контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сразу после выборов, на которых одержал победу глава Белого дома Дональд Трамп, американцы заняли открыто выжидательную позицию, занимаясь в основном отслеживанием дискуссий. Объяснялось это во многом «пересменкой» в Госдепартаменте США, которая затронула и команду, отвечающую за вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе в Женеве.
«Тем не менее, для содержательного взаимодействия России и США на Конференции по разоружению необходимо сначала создать для этого соответствующие условия. Здесь имеется в виду «разморозка» наших двусторонних отношений на основе взаимного уважения интересов (работа на этом направлении ведется) и перезапуск стратегического диалога с учетом новых военно-политических реалий. Только в этом случае станут возможны контакты по существу с американской стороной как на КР, так и в других многосторонних форматах», — заключил постпред РФ в Женеве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова в течение года добровольно соблюдать основные положения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, если аналогичный шаг сделают США.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Наблюдай, но проверяй: РФ и США движутся к диалогу по разоружению