Наблюдай, но проверяй: РФ и США движутся к диалогу по разоружению

Россия и Соединенные Штаты пытаются наладить диалог по вопросам разоружения. Делегация США на конференции по разоружению демонстрирует интерес к восстановлению контактов с РФ, сообщил «Известиям» постпред при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. В частности, есть перспективы возобновить диалог по биологическому вооружению, поскольку ранее Дональд Трамп заявил о готовности американцев возглавить международные усилия по верификации контроля за ним. Москва приветствует такой подход, отметил российский дипломат. Однако перед РФ и США есть масса нерешенных вопросов и по другим направлениям — речь идет как о стратегическом арсенале, так и, например, о ракетах средней и меньшей дальности.

Процесс разоружения между РФ и США

Делегация США на конференции по разоружению (КР) прекратила антироссийские обвинения и выразила заинтересованность в возобновлении контактов с Москвой, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

— В последнее время американская делегация всё же стала принимать более активное участие в работе конференции по разоружению. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом. И в этом нельзя не заметить отличие позиции США от записных европейских русофобов. Представители США дают понять, что заинтересованы в возобновлении рабочих контактов на конференции, — сказал «Известиям» дипломат.

Гатилов отметил, что сейчас взаимодействие с США по-прежнему носит весьма ограниченный характер, если не считать отдельные спорадические контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сразу после выборов, на которых одержал победу Дональд Трамп, американцы заняли открыто выжидательную позицию, занимаясь в основном отслеживанием дискуссий.

Между тем в вопросе контроля над вооружениями у РФ и США много нерешенных вопросов. Самый актуальный из них — судьба Договора СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Россия предложила Штатам еще в течение года придерживаться основных положений соглашения, чтобы появилось время для выработки новых договоренностей. Дональд Трамп отреагировал позитивно, назвав предложение РФ хорошей идеей. Однако деталей позиции Вашингтона он так и не привел. Такая задержка вполне может быть связана с внутриполитическими проблемами — в США с 1 октября начался шатдаун, правительство прекратило работу.

Второй важный договор, который был расторгнут во время первой администрации Трампа, — соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанное в 1987 году. Россия пыталась спасти договор, а когда Вашингтон покинул его, Москва ввела односторонний мораторий на развертывание ракет такого типа. В августе РФ отказалась от моратория, поскольку США уже начали развертывание ракет средней и меньшей дальности. Например, комплексы Typhon появились на Филиппинах и в Австралии. А с 2026 года американские ракеты будут развернуты в Германии.

Сложившаяся ситуация, как было сказано в заявлении МИД РФ, требует от России «компенсирующих военно-технических мер в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса». Напомним, в ноябре 2024 года российские военные впервые применили новую баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». В декабре Владимир Путин заявил, что во второй половине 2025 года «Орешник» может быть развернут на территории Белоруссии. От диалога Москва тоже не отказывается. Однако переговоры между РФ и США по стратегической стабильности, которые многие годы были основой для глобальной безопасности, сейчас не ведутся. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Москва готова к диалогу по безопасности и стратегической стабильности, но только на равных.

Сотрудничество РФ и США по биологическому оружию

Есть перспективы в налаживании сотрудничества по вопросам, связанным именно с биологическим оружием. На 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возглавят международные усилия по контролю за биологическим оружием. Он также призвал все государства присоединиться к ликвидации этого типа вооружений. По мнению американского лидера, оно опасно так же, как и ядерное.

«Администрация будет руководить международными усилиями по осуществлению конвенции о биологическом оружии, она должна быть осуществлена. И мы вместе с лидерами мира будем стремиться реализовывать систему проверки на основе искусственного интеллекта, которой все могут доверять», — рассказал Трамп.

Россия готова принять участие в инициативе президента США по отказу от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что это предложение необходимо оформить на международном уровне документально.

Конференция по разоружению, созданная в 1978 году, — главный мировой форум для выработки соглашений по контролю за этой сферой. Она сменила существовавшую ранее конференцию комитета по разоружению. Именно на этой конференции в 1972-м была принята Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Официально ни одна страна не заявляет о факте владения биологическим оружием. Однако оно неоднократно применялось во время Второй мировой войны и в ходе конфликта в Родезии в Африке.

По данным ООН, участниками КБТО стали 189 стран. Тем не менее в документе отсутствуют положения, описывающие четкие и непредвзятые процедуры проверки соблюдения его выполнения. Россия наряду с несколькими другими государствами уже много лет выступает за укрепление конвенции и создание механизма верификации уничтожения биологического оружия. США еще в 2001 году заявили, что механизмы верификации будут неэффективными, а потому бесполезными. Не получили развития и попытки создания международной организации по запрещению биологического оружия с мандатом на проведение проверок соблюдения конвенции.

Россия приветствует тот факт, что США признали необходимость создания проверочного механизма КБТО.

— При всей ее броскости инициатива выглядит сырой, нет никакой информации о том, как американская сторона собирается воплощать ее в жизнь. Однако мы приветствуем сам факт того, что официальный Вашингтон впервые за долгое время, по сути, признал важность и необходимость создания проверочного механизма КБТО. Это внушает осторожный оптимизм, — отметил Гатилов.

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Ивана Лошкарева, в вопросе биологического оружия на изменение позиции США повлияло два фактора. Во-первых, в восприятии правых республиканцев и электоральной базы президента Трампа пандемия COVID-19 произошла из-за разработок патогенных вирусов в Ухане, которые финансировались правительством США. Сходных взглядов придерживается министр здравоохранения Роберт Кеннеди – младший, к которому Трамп прислушивается.

— Соответственно, новая позиция по биологическому оружию выглядит как логическое продолжение борьбы с глубинным государством, которое финансировало сомнительные операции на этом направлении, — сказал эксперт.

Кроме того, для внешнеполитической доктрины Трампа характерен акцент на использовании более традиционных вооружений для устрашения оппонентов — бомб, ракет, артиллерийских снарядов. В отличие от оружия массового уничтожения обычные вооружения можно применить и с видимым и предсказуемым демонстрационным эффектом.

Деятельность НАТО на Украине

Для содержательного взаимодействия России и США на конференции по разоружению необходимо сначала создать для этого соответствующие условия. Имеется в виду разморозка двусторонних отношений на основе взаимного уважения интересов (работа на этом направлении ведется) и перезапуск стратегического диалога с учетом новых военно-политических реалий. Только в этом случае станут возможны контакты по существу с американской стороной как на КР, так и в других многосторонних форматах, подчеркнул постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

При этом Вашингтон сам занимался активными разработками в сфере биологического оружия. Еще в октябре 2022 года Россия подала официальную жалобу в ООН на США и Украину за несоблюдение своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии. Минобороны РФ не раз заявляло, что во время специальной военной операции получило доказательства того, что США вели на украинской территории военно-биологическую деятельность. Исследования были направлены на изучение «потенциальных агентов биологического оружия» и «возбудителей экономически значимых инфекций». В Пентагоне в ответ заявляли, что поддерживали только «мирные лаборатории».

В начале мая Дональд Трамп подписал указ о повышении безопасности биологических исследований, который предусматривает прекращение финансирования из госбюджета отдельных видов деятельности с опасными патогенами, в том числе за пределами национальной территории.

— Такой шаг можно рассматривать как свидетельство нынешней американской администрации более трезво подходить к вопросам биобезопасности, а также фактическое признание факта экстерриториальных исследований с опасными патогенами. Вместе с тем данный указ не снимает все вопросы, связанные с незаконной биологической деятельностью Вашингтона, поскольку допускает финансирование таких «экспериментов» по линии Пентагона при том условии, что они будут проводиться в соответствии с американскими стандартами, — обратил внимание Гатилов.

Иван Лошкарев подчеркивает, что Россия заинтересована в сотрудничестве по вопросам уничтожения биологического оружия, но США могут предложить меры по верификации только на своей территории, в то время как многие американские разработки ведутся на территории других стран и могут формально не иметь аффилиации с США. В связи с этим совершенно неясно, что делать с развернутой инфраструктурой биологических лабораторий по всему миру, которые были созданы за последние десятилетия. В подобную деятельность вовлечены и союзники Вашингтона.

— Североатлантический альянс — блок с глубоким уровнем союзнической интеграции государств как в военной, так и в политической сферах. Из этого вытекает очевидный факт: все осуществляемые действия натовцы координируют между собой, обмениваются информацией, оказывают содействие друг другу. Поэтому с высокой долей уверенности можно предполагать, что в незаконную военно-биологическую активность за пределами национальных территорий так или иначе вовлечены многие государства — члены НАТО, — считает Геннадий Гатилов.

По мнению замдиректора института политики и истории МПГУ Владимира Шаповалова, если Соединенные Штаты наконец приступят к выполнению конвенции и поддержат создание верификационного механизма, это откроет широкие возможности для контроля над биологическим оружием и может решить вопрос опасных исследований на территории других стран. Площадкой для новых решений может стать следующая обзорная конференция по КБТО в 2027 году.

При этом вопрос разоружения — лишь одно из направлений взаимодействия Москвы и Вашингтона. Контакты Кремля с администрацией США продолжаются, спада в них нет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Однако по двум важным направлениям переговоры всё же замедлились. Например, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, пока так и не достигнуты договоренности о месте проведения российско-американских консультаций по устранению раздражителей в отношениях двух стран. Последний раунд состоялся в апреле в Стамбуле. В процессе диалога России и США по Украине также наметилась серьезная пауза, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, украинские власти не стремятся к мирному урегулированию конфликта, поскольку «воодушевлены европейцами».