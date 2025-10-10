Клуб «Шанхай Дрэгонс» обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2 в матче КХЛ
Хоккейный клуб (ХК) «Шанхай Дрэгонс» одержал победу над минским «Динамо» в чемпионате матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 9 октября и завершилась со счетом 3:2.
Победу китайской команде принесли голы нападающих Гейджа Куинни (19-я минута) и Ника Меркли (20-я), а также Борны Рендулича (60-я). В составе «Динамо» забили защитник Николас Мелош (23-я) и форвард Илья Усов (40-я).
На данный момент ХК «Шанхай Дрэгонс» набирает 16 очков и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с таким же количеством очков занимает четвертое место.
Петербургский СКА 8 октября потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Отмечается, что в составе победителей шайбы забросили нападающие Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62-я). У СКА отличился защитник Сергей Сапего (28-я).
