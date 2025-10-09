Десять новых автобусов прибыли в Тулу для работы на городских маршрутах
В Тулу прибыли 10 из 95 запланированных новых автобусов. Об этом региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает в четверг, 9 октября.
«Первые 10 машин уже доставили в областной центр. В скором времени они начнут работать на городских маршрутах», — говорится в сообщении.
Как уточняет ТСН24, известно, что часть новых машин направят на обслуживание маршрутов № 35л, 36, 40 и 50. Они являются ключевыми в городе.
Ожидается, что к 1 ноября в Тулу прибудет еще 85 единиц техники. Обновление подвижного состава проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Туле запустили семь новых маршрутов. Для обновления парка общественного транспорта закупили 124 современных автобуса и взяли в лизинг 22 трамвая «Львенок».
