Три новых автобуса запустят в Туле
Три новых автобусных маршрута появятся в Туле в 2025 году. Сейчас автобусный парк областной столицы обновлен на 95%, заявил глава мэрии Илья Беспалов на заседании городской думы в среду, 26 марта.
Маршруты свяжут больницу на Веневском шоссе с областной больницей, Верхнее Волохово с Петровским и Косую Гору с поселком Молодежный.
По информации ТСН24, в прошлом году в Туле запустили семь новых маршрутов. Для обновления парка общественного транспорта закупили 124 современных автобуса и взяли в лизинг 22 трамвая «Львенок».
Ранее в марте сообщалось, что в Туле за пять лет отремонтировали более 70 км дорог. Около 16 км из них — дороги к храмам