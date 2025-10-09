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Cоздатель Ленинградского балета на льду Куренбин скончался в Санкт-Петербурге

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Фото: vk.com
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Мастер спорта международного класса, один из создателей Ленинградского балета на льду Владимир Куренбин умер в возрасте 79 лет в Санкт-Петербурге. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

«С глубоким прискорбием извещаем, что 8 октября ушел из жизни выдающийся фигурист 60-х годов прошлого века, мастер спорта СССР международного класса, один из создателей Ленинградского балета на льду Владимир Иванович Куренбин», — говорится в публикации.

Уточняется, что прощание с фигуристом пройдет 10 октября на Смоленском кладбище.

Куренбин представлял ДСО «Буревестник» и сборные Ленинграда и СССР. Он становился победителем Всемирной Универсиады в 1968 году, а также неоднократным призером страны в мужском одиночном катании и завоевывал множество наград на международных соревнованиях.

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